Портреты белорусских врачей и медсестер, которые сейчас на посту 2 27.04.2020, 20:15

Люди, которые спасают нас.

Пока в мире пандемия коронавируса, в каждой больнице, в каждой реанимации — своя маленькая война. Давайте еще раз все вместе скажем спасибо и пожелаем здоровья медикам отделения анестезиологии и реанимации витебской БСМП — и всем их белорусским коллегам. Потому что, если заболеем мы, они сделают все, чтобы нас спасти. Если же вирус «скосит» их — помочь нам будет уже некому, отмечает tut.by.