Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19 27.04.2020, 20:29

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фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Компания Shionogi & Co также сообщила о начале клинических испытаний вакцины в течение текущего года.

Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года, передает ria.ru.

"Компания Shionogi & Co объявила о решении о разработке вакцины против COVID-19. Подразделение компании UMN Pharma Inc. при поддержке японского агентства медицинских исследований и развития (AMED) нацелено на разработку вакцины на основе рекомбинантного белка с помощью экспрессирующей бакуловирусной векторной системы (BEVS)", - говорится в пресс-релизе компании.

В настоящее время Shionogi & Co "ведет согласование планов с Национальным институтом инфекционных заболеваний Японии, министерством здравоохранения и агентством по фармацевтическим препаратам и медицинским приборам с целью начать клинические испытания вакцины в течение года".

"Разработка вакцины, как и разработка терапевтических препаратов против COVID-19, является нашей самой приоритетной задачей. Мы прилагаем максимальные усилия для скорейшего перехода к доклиническим и клиническим испытаниям, а также пытаемся значительно расширить исследования, что могло бы позволить нам обеспечить вакциной до 10 миллионов человек", - отмечается в документе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.