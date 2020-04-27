Названы секретные функции авто, о которых не знают многие водители 2 27.04.2020, 20:37

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Список опций составили эксперты портала SpeedMe.

Эксперты портала SpeedMe составили список опций автомобилей, о которых могут не знать их владельцы, передает ria.ru.

Часто автомобилисты не замечают указатель расположения топливного бака. Он позволяет определить, на какой стороне транспортного средства расположен лючок бензобака. Об этом сообщает треугольный символ на комбинации приборов.

Следующая полезная функция — держатель крышки топливного бака. Многие машины оснащены пластиковым держателем, который встроен в крышку лючка топливного бака. Данная опция упрощает процесс заправки автомобиля, поскольку это позволяет не бросать крышечку, которая может болтаться и ударяться о кузов.

У автомобиля есть несколько способов сказать, что его водитель не сосредоточен на дороге и устал. Для этого была создана технология Attention Assist, которая фиксирует, когда водитель начинает совершать ошибки (например, отклоняться от полосы движения и резко возвращаться обратно). Подобные системы доступны в автомобилях Mercedes-Benz, Audi, BMW, Ford, Kia, Mazda, Volvo, Volkswagen и других.

Еще одна функция полезна любителям бесключевого доступа. В случае если разрядился аккумулятор, следует обратить внимание на брелок и найти в нем маленький металлический или пластмассовый ключ, для чего, вероятно, потребуется отыскать скрытую кнопку. Он выполняет роль обычного автомобильного ключа и позволяет разблокировать двери.

Нередко водители не замечают прозрачный пластиковый клипс, прикрепленный с двух сторон лобового стекла. Он позволяет закрепить парковочный талон на виду. Некоторые автомобили последних моделей позволяют владельцам открывать багажник, проведя ногой под датчиком, скрытым под бампером.

Кроме того, не все автомобилисты знают о возможности сбросить индикатор обслуживания, что является обязательным условием для самостоятельного ремонта машины. Для разных моделей существует свой способ, о котором можно узнать в интернете, отмечают авторы.