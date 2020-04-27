Польша может арестовать активы «Северного потока-2» 5 27.04.2020, 21:02

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«Газпром» не возвращает полякам переплату за газ по Ямальскому контракту.

Арбитражный суд в Стокгольме вынес вердикт по продолжавшемуся несколько лет делу Польского нефтегазового концерна (PGNiG) против Газпрома и признал, что поляки переплачивали за газ в рамках Ямальского контракта. Россияне обязаны привести цену в соответствие с рыночной, а также вернуть переплату за последние годы. Газпром однако продолжает использовать прежнюю ценовую формулу, пересмотреть которую потребовал Арбитраж, и не возвращает деньги. Заместитель министра государственных активов Януш Ковальский говорит, что у Польши есть реальные шансы взыскать причитающиеся ей средства, например, наложив арест на активы скандального газопровода «Северный поток — 2», пишет Wprost (перевод - inosmi.ru).

- Вы говорите о принудительном взыскании долга, как может выглядеть этот процесс?

- Несколько лет назад Нафтогаз выиграл похожий спор в Арбитражном суде. Тогда украинской компании присудили почти три миллиарда долларов. Украинцы обратились к методу принудительного взыскания долга, то есть просто к аресту активов Газпрома по всей Европе. Сейчас, когда перед нами встает вопрос, как получить от Газпрома более шести миллиардов злотых (1,43 миллиарда долларов, — прим.пер.), которые присудил PGNiG Стокгольмский арбитраж, поскольку польский концерн переплачивал за газ, лучшим методом действий, я полагаю, тоже будет принудительное взыскание. В этом направлении сейчас движется PGNiG.

— То есть он готовится к очередной юридической конфронтации с Газпромом?

— Да, этот путь потребует новых процессуальных действий. К счастью, у нас есть соответствующие юридические инструменты. Некоторые люди в Польше, которых можно назвать представителями «российской партии», говорят, что Газпром следует считать надежным поставщиком и солидным партнером по бизнес-переговорам. Я с полной ответственностью, как заместитель министра госактивов и бывший заместитель главы PGNiG, хочу заявить, что не считаю Газпром надежным поставщиком.

За последние 20 лет у нас было много разного рода неприятных инцидентов в контактах с этой компанией. Можно вспомнить перебои в поставках сырья или последний масштабный кризис 2009-2010 годов. Ситуация, в которой россияне не реагируют на вердикт Стокгольмского арбитража, служит ярким примером того, что Газпром не уважает международное право и процедуры. Здесь я хотел бы обратить внимание на неадекватность требований Европейской комиссии в отношении российского концерна в связи с его злоупотреблением своей монопольной позицией в Европе. Она предписала включить в контракты несколько дополнительных пунктов, в том числе такой, который позволяет решать вопросы пересмотра цены в международном арбитраже. Проблема, однако, заключается в том, что Газпром не соблюдает заключенные договоры и не прислушивается к вердиктам арбитражей. Добавление в контракты новых пунктов в этом плане ничего не изменит. К сожалению, Еврокомиссия продолжает содействовать Газпрому, игнорируя принцип энергетической солидарности.

— Что удалось сделать украинцам?

— Нафтогаз добился ареста некоторых активов Газпрома. По запросу украинской стороны его прежде всего наложили на акции оператора газопровода «Голубой поток» «Блю Стрим Пайплайн». Также были заморожены швейцарские активы российского концерна в консорциумах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Более того Нафтогаз подал иск на арест 100% акций дочерней компании Газпрома «Южный поток транспорт», и его удовлетворили. Таким образом можно сказать, что все ключевые проекты, которыми занимается в Европе Газпром и связанные с ним компании, можно использовать для взыскания долга. Это логичный путь, россияне должны учитывать такой сценарий в контексте спора с PGNiG.

— Как мы можем это сделать?

— Именно так, как делала это украинская сторона. Нужно получить исполнительный лист и добиться его признания в тех европейских странах, где принудительным взысканием занимался Нафтогаз. Во-первых, если россияне и дальше не будут придерживаться законодательных норм, то, по моему мнению, прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении Газпрома в контексте взыскания тех 6 миллиардов злотых, которые нам причитаются.

— Значит, нужно выбрать «ядерный» вариант?

— Некоторые так называемые эксперты предлагают рассмотреть возможность увязывания этой темы с новым газовым контрактом на период после 2022 года (тогда подойдет к концу действие Ямальского договора). Нет, я решительно выступаю за то, чтобы с первого января 2023 года у польских компаний не было никаких договоров с Газпромом. Это совершенно ненадежный и вызывающий массу вопросов поставщик. Он использует газ исключительно в политических целях.

С 1 января 2023 года, когда утратит силу Ямальский контракт, Польша должна иметь новый стабильный диверсифицированный пакет поставок газа с разных направлений, но ни в коем случае не с российского направления. Это, на мой взгляд, самое важное. Звучат мнения, что россияне будут гнуть свою линию, а мы не сможем добиться соблюдения законов. Мне хотелось бы успокоить польскую общественность, что дело обстоит не так, украинцы это доказали. Польский нефтегазовый концерн вернет себе свои деньги. С Газпромом, который нарушает стандарты и международное право, нельзя вести абсолютно никаких переговоров. Я добавлю, что я выступаю противником усиления зависимости Польши от газа и перевода электроэнергетики на это сырье. По причине агрессивной политики России и Германии такая деятельность в средне- и долгосрочной перспективе может негативно сказаться на нашей энергетической безопасности. Так что из соображений безопасности следует оградить такие польские компании, как PGNiG или «Орлен», от любых консалтинговых компаний и международных корпораций, которые работают на других рынках на россиян.

— Вердикт вынесен, но Газпром он, пожалуй, волнует мало.

— Решение Стокгольмского арбитража вступило в силу и подлежит выполнению, хотя его можно оспорить. Вероятность его отмены я оцениваю максимум в несколько процентов. Как бывший заместитель главы PGNiG, знающий его структуру и работающих там юристов (я сам создавал в 2016 году команду, которая одержала победу в споре с Газпромом), я убежден, что сейчас руководство концерна профессионально выберет наилучший вариант действий. Такой, который позволит взыскать с россиян деньги. Здесь не должно идти даже речи о том, что с кем-то нужно договариваться, искать соглашения. То, что сейчас Газпром не выполняет решение Арбитража, служит очередным ярким доказательством пренебрежительного отношения Кремля как к Польскому нефтегазовому концерну, так и в целом к польскому государству, которое владеет большей частью акций этой компании.

Напомню, что Ямальский договор заключался на основании правительственного соглашения, он действует в рамках отношений между правительством Российской Федерации и правительством Польши.

Реагируя на беспардонность россиян, Польша и PGNiG должны занять максимально жесткую позицию, в этом деле нельзя ни на миллиметр уступать Газпрому. Я уверен, что польский концерн изберет самый эффективный и, если говорить с долей злорадства, самый болезненный для россиян путь взыскания причитающихся нам средств. Независимый Стокгольмский арбитраж признал, что мы много лет переплачивали за газ. Правда за нами. Конечно, сейчас Газпром игнорирует вердикт, но мы должны жестко на это отреагировать.