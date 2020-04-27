Футболист «Витебска»: Хотел сделать тест на коронавирус, но нет возможности такой 27.04.2020, 21:06

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Александр Ксенофонтов

фото с сайта: fc.vitebsk.by

Александр Ксенофонтов находится на самоизоляции.

Хавбек «Витебска» Александр Ксенофонтов рассказал о том, как его самочувствие.

Вчера главный тренер клуба Сергей Ясинский рассказал о том, что футболист находится на самоизоляции. Но у него нет возможности сделать тест на коронавирус так как нет симптомов болезни, пишет «Трибуна».

– А вы в каком сейчас городе?

– В Минске.

– А чего не с командой?

– Клуб переживает за остальных.

– Делали тест на коронавирус?

– Нет.

– Нет возможности?

– Я хотел, но нет возможности такой. Сейчас трудно сделать. Если нет симптомов, то никто даже и не будет делать.

– Ребята не подкалывают, что у вас коронавирус?

– В принципе, у нас такого нет.