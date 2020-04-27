Футболист «Витебска»: Хотел сделать тест на коронавирус, но нет возможности такой
- 27.04.2020, 21:06
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Александр Ксенофонтов находится на самоизоляции.
Хавбек «Витебска» Александр Ксенофонтов рассказал о том, как его самочувствие.
Вчера главный тренер клуба Сергей Ясинский рассказал о том, что футболист находится на самоизоляции. Но у него нет возможности сделать тест на коронавирус так как нет симптомов болезни, пишет «Трибуна».
– А вы в каком сейчас городе?
– В Минске.
– А чего не с командой?
– Клуб переживает за остальных.
– Делали тест на коронавирус?
– Нет.
– Нет возможности?
– Я хотел, но нет возможности такой. Сейчас трудно сделать. Если нет симптомов, то никто даже и не будет делать.
– Ребята не подкалывают, что у вас коронавирус?
– В принципе, у нас такого нет.