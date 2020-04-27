Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона 27.04.2020, 21:08

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Более 206 тысяч человек умерли.

Число людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило три миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире коронавирус выявили у 3 002 303 человек, передает «Медуза».

Более 206 тысяч человек с COVID-19 умерли, около 870 тысяч человек выздоровели. Таким образом, прямо сейчас коронавирусной инфекцией болеют почти два миллиона человек.

Больше всего зарегистрированных случаев в США (973 тысячи), Испании (229 тысяч), Италии (199 тысяч).