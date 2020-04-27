закрыть
27 апреля 2020, понедельник, 22:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Пентагон опубликовал три видеозаписи с НЛО

8
  • 27.04.2020, 21:48
  • 4,478
Пентагон опубликовал три видеозаписи с НЛО
иллюстрационное Фото

Записи сделаны с военных самолетов.

Министерство обороны США в понедельник опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления", передает ria.ru.

По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, а два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС.

"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", - говорится в заявлении Пентагона.

На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип