Пентагон опубликовал три видеозаписи с НЛО 8 27.04.2020, 21:48

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иллюстрационное Фото

Записи сделаны с военных самолетов.

Министерство обороны США в понедельник опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления", передает ria.ru.

По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, а два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС.

"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", - говорится в заявлении Пентагона.

На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.