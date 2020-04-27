Нарочно и не придумаешь 3 Виктор Горбачев

27.04.2020, 22:02

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Виктор Горбачев

Коронавирус в Ляденский монастырь занес гражданин Лукашенко?

Нарочно и не придумаешь. Это как проказа какая-то. Он из монастыря, а туда коронавирус сразу же и прилетел. Слышали?

Извиняюсь за такое, но как есть - так есть.

Говорят, два человека в этом монастыре заразились коронавирусом. Так бывает. Но!

Ну, это же тот самый мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района, на территории которого находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху, 19 апреля, приезжал именно гражданин Лукашенко с маленьким сынишкой Николаем. Да-да. И вот, он уже закрыт для посещения. Почему? А медики из Смолевичской центральной районной больницы говорят, что там есть случаи заражения коронавирусом. Два человека. Но, их контакты первого уровня — 54 человека — находятся на изоляции.

— Заразившихся отправили в местную амбулаторию, а контакты в монастыре, — рассказал собеседник.

По его словам, 54 жителя Ляденского монастыря — монахи, послушники и другие — являются контактами первого уровня и находятся на самоизоляции.

— Некоторые госпитализированы у нас, некоторые в Минске, некоторые в монастыре остались.

Хотя, в самом монастыре говорят так;

— Информации мы никакой не даем, — сказали в монастыре.

Там также добавили, что «в церкви никто не заражается». Ну, а что же они ещё скажут? Про своевременную и правдивую информацию в стране, по этому нелетающему вирусу, мы знаем. Видим и плавали.

И, конечно же, в Борисовской епархии не подтвердили, что в монастыре есть заразившиеся.

— По коронавирусу подтверждений нет. Но монастырь закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой. Внутренний распорядок в монастыре остался прежним, но для посетителей монастырь закрыт, — рассказал пресс-секретарь Борисовской епархии иерей Игорь Васько.

Вот я и говорю. Хотите верьте, а хотите - нет. Земля слухамт полнится. Коль саиа власть молчит. Вот она - "Чёрная метка". И хочу напомнить, что именно гражданин "вышебога" на Пасху зажёг свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме, который находится на территории монастыря. Зажёг и уехал. И не успела она догореть - как понеслось. А ещё на субботнике с девочками был. Ждём-с. А ещё впереди парад. Не дай Бог.

Это какой-то ужас и проказа. Не, я понимаю, что никто не застрахован. Но не так же? Куда оно - там и нелетающий вирус сразу же приземляется.

Берегите себя. Чем меньше контактов, тем здоровее. Особенно себя берегите от контактов с "чёрными" метками.

Виктор Горбачев, Facebook