Власти Беларуси отказались помогать бизнесу 27.04.2020, 22:18

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Бизнес заплатит двойную аренду в октябре.

Указ «О поддержке экономики», направленный на поддержку работы наиболее пострадавших на фоне пандемии отраслей, бизнес-сообщество Беларуси ждало около месяца. Документ не предусматривает каких-то выплат представителям пострадавших отраслей как в других странах, а вводит в действие меры, которые могут на время облегчить их работу, пишет kp.by.

На поддержку могут рассчитывать не все организации, а только те, что попали в перечень наиболее пострадавших от пандемии: это пассажирский наземный и авиатранспорт, гостиницы, бары, рестораны, розничная торговля, производители одежды и прочие сферы.

Согласно документу, в Беларуси вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Собственникам имущества рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер. Отсроченные платежи нужно будет платить ежемесячно равными долями с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

Местные власти смогут уменьшать имущественные налоги. ИП в связи с временной остановкой работы смогут переходить на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога. А вот послаблений по проверкам новый документ не предусматривает, а вместо этого дает право по результатам проверки приостанавливать работу заведения общепита или торговли на срок до 90 дней, если в его работе найдены нарушения.