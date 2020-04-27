В РФ коронавирусом официально заразились более 900 военных 27.04.2020, 22:30

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Более 900 российских военных заразились коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах России в период с марта по 27 апреля был установлен 901 военнослужащий с положительными результатами теста на коронавирус. Кроме того, COVID-19 был обнаружен у 254 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил РФ.

Кроме того, число зараженных коронавирусом военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях выросло до 963 человек. По информации ведомства, положительные результаты теста были у 271 преподавателя и воспитанника довузовских военных учебных заведений.

Накануне, 26 апреля, сообщалось о 874 зараженных коронавирусом российских военнослужащих. Помимо этого, инфицированы 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.