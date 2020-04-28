Дмитрий Бондаренко: Лукашенко сам может не пережить эпидемию 28.04.2020, 7:35

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Лукашенко в Ляденском монастыре

Фото: белта

Белорусы едины в оценке происходящего.

Из-за бездействия властей Беларусь превратилась в «горячую точку» Европы по заражению коронавирусом. Если во многих странах эпидемия идет на спад, в нашей стране наблюдается огромный рост заболевших.

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко.

- В Беларуси число выявленных случаев коронавируса, даже по официальным данным, сравнялось с количеством установленных зараженных в Польше. Количество же смертей отличается в 8 раз. Белорусская медицина нашла волшебный способ спасать людей?

- Все, что связано с цифрами в Беларуси — это вранье. Начиная от результатов выборов, зарплат по 700 долларов у доярок и заканчивая количеством жертв коронавируса. Я бы даже не сравнивал цифры Минздрава с данными Польши, потому что польские власти приняли жесткие карантинные меры достаточно рано, когда было еще несколько десятков случаев заражения. Эти меры продолжают оставаться жесткими до сегодняшнего дня. Польским данным можно доверять.

Главная цель польских властей — минимизировать потери от эпидемии. Белорусские власти, о чем открыто говорил Лукашенко, пошли другим путем — заражения максимального количества белорусов для приобретения так называемого «коллективного иммунитета».

Власти добиваются этой цели через проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, через отказ введения карантина в детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях, через работающие кафе, рестораны, столовые, через субботники и парады.

Врачи говорят, что среди 100% заразившихся коронавирусом тяжело болеют 10%, из этих десяти умирают 10-30%. В старших возрастных группах эти показатели еще выше — там умирает до 50% людей старше 75 лет. Если у нас на сегодняшний день заражены уже 100 000 человек (не путать с выявленными случаями коронавируса), то можно говорить о не менее 2 000 умерших. К началу лета число погибших может составить 10 000. В отличие от других стран ответственность за это будут нести белорусские власти.

- ВОЗ заявила, что белорусским властям нужно готовиться к худшим сценариям, однако после этого Лукашенко отправляет детей в школы, настаивает на том, чтобы белорусы шли на Пасху в храмы, отправляет на субботник, а теперь в Беларуси длинные выходные — День труда, Радуница, когда люди массово посещают могилы родственников. Какими могут быть последствия?

- Сам географический календарь дает белорусам шанс на реалиацию естественного карантина. За две недели конца апреля и начала мая должно быть семь выходных как минимум.

Однако Лукашенко использует длинные выходные для того, чтобы заразить как можно большее количество людей. Отсюда и проведение всебелорусского субботника, призыв прийти в Радуницу на кладбища и указ о том, что 1 мая — учебный день для белорусских школьников. Я практикующий католик, знаю, что и церковь, и костел учат: самое главное для душ умерших - это то, чтобы за них молились. И у православных, и у католиков в молитвословах есть специальные молитвы за умерших.

Уход за могилами очень важен, но не в период пика эпидемии. Призываю белорусов сегодня, в день Радуницы, оставаться дома, чтобы не увеличить количество могил на наших кладбищах. Ответственные священники всех конфессий также призывают нас к этому. Давайте не будем подвергать свои жизни и жизни cвоих близких риску заболевания и смерти. Давайте вспомним наших умерших и помянем их дома.

- Вы отмечали, что тактика Лукашенко — заразить как можно больше людей, чтобы выработался так называемый коллективный иммунитет. Однако ВОЗ заявила, что нет оснований полагать, что такой иммунитет против COVID-19 вообще вырабатывается. Почему же диктатор не отказывается от проигрышной стратегии?

- Ковыряться в его больном мозгу не стоит. Ничего нового мы там не найдем. Специалисты считают, что тема приобретения иммунитета от коронавируса еще не изучена. Если говорить о ВОЗ, то совсем недавно руководитель этой организации сделал заявление для лидеров всех стран и людей всего мира, что самое страшное нас ждет еще впереди.

Наверное, существуют какие-то космические циклы. Сто лет назад, в 1918–1920 годах XX века была эпидемия разновидности гриппа, которая вошла в историю под названием «испанка».

Эта эпидемия продолжалась два года. Тогда заразилось 500 миллинов человек, а умерло не менее 100 миллионов. Число жертв «испанки» в несколько раз превзошло число погибших на фронтах Первой мировой войны. Во вторую и третью волны умерло значительно больше людей, чем в первую волну. Во время «испанки» в первую очередь умирали дети и пожилые. Возможно, вирус подбирает ключик к организму человека. И мы не знаем, что произойдет дальше. Специалисты ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса тоже может продлиться несколько лет. На разработку и испытание эффективной вакцины уйдет не менее года.

Мы должны зафиксировать, что наш общий враг — Лукашенко — стремится нас уничтожить. Он будет пытаться это делать в течение длительного времени. И мы должны разработать свою личную стратегию, стратегию своей семьи и стратегию общества для того, чтобы этому противостоять.

Не факт, что Лукашенко сам переживет эпидемию, ведь он относится к группе риска. Также диктатора могут арестовать или отстранить от власти другим способом его близкие подельники. Узнать об этом мы сможем только в одном случае — если будем живы.

- Каким вы видите развитие ситуации с коронавирусом в Беларуси?

- В фильме «Эпидемия во время диктатуры» меня заинтересовала фраза о том, что островное государство Вануату, где проживает 270 тысяч человек, ввело чрезвычайное положение, хотя там не заразился ни один человек.

Я посмотрел историю этой страны и оказалось, что в XIX веке ее население составляло около миллиона человек.

После того, как европейцы привезли туда свои болезни, а отношение к коренному населению было как к колонии, к концу XIX века в живых остались лишь 40 тысяч местных жителей. Видимо, в генетическом коде жителей этого государства заложена память о той катастрофе, отсюда и такое мудрое и жесткое решение руководителей этой маленькой страны.

Мне кажется, существуют связанные явления: то, что в Беларуси нет ни одного университета на белорусском языке и отношение властей к гражданам Беларуси в период мировой пандемии. Лукашенко и его подручные стремятся уничтожить как можно большое число белорусов, в первую очередь пенсионеров, так как мы для них не люди, а просто рабсила. Лишние рты в колонии кормить ни к чему.

Сегодня от белорусов зависит будем ли мы колонией в стиле Вануату XIX века или современным европейским государством, где правительство бережет своих граждан.

У меня есть надежда на то, что нам удастся поменять власть. Посмотрите, как сейчас изменилась позиция многих оппозиционеров, аналитиков, журналистов и редакторов негосудаственных СМИ. В их заявлениях уже нет слов о том, что Лукашенко «чего-то там гарант», какой он «мудрый» и «хитрый».

Медиа, блогеры, политики и большинство обычных граждан едины в оценке происходящего: в стране катастрофа, и Лукашенко должен уйти.

Даже приближенные к диктатору чиновники и силовики стали понимать, что не будет им жизни при Лукашенко, причем в буквальном смысле - не будет.

В период «испанки» эпидемия ослабевала в летний период, жизнь входила в нормальное русло. Считаю, что если Лукашенко решится на проведение выборов в этом году, то для всех нас будет возможность в июле-августе совместными усилиями отстранить преступника от власти через массовые протесты, через забастовку, через кампанию гражданского неповиновения.