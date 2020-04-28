Появилась шокирующая версия исчезновения Ким Чен Ына 28.04.2020, 7:51

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Фото: Reuters

Свое мнение высказал экс-представитель правящей партии КНДР.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын мог пострадать во время испытаний различных снарядов. Такую версию выдвинул бывший представитель правящей партии страны Ли Чжон Хо, бежавший в США, его цитирует издание Dong-a Ilbo (перевод - rosbalt.ru).

«Ким отсутствовал в протоколах последних ракетных испытаний. <…> Возможно, произошел несчастный случай», — предположил Ли Чжон Хо, добавив, что Ын мог получить травму в результате тестирования снарядов, передает Cursorinfo. Каких-либо доказательств Хо не привел.

Отметим, после 11 апреля Ким Чен Ына никто не видел. И хотя госрадио КНДР утверждает, что Ын занят «активной деятельностью», личных встреч правитель Северной Кореи с 11 апреля не проводил, на публике не появлялся. Он также пропустил важнейшие для страны торжественные мероприятия по случаю Дня Солнца. 26 апреля китайский врач, личность которого японская газета Shukan Gendai не раскрыла, рассказал, что Ыну якобы стало плохо во время одной из поездок, его увезли в больницу, но после неудачной операции он «превратился в овощ».