Демократическая партия США отменила праймериз в штате Нью-Йорк 28.04.2020, 8:10

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Из-за отмены может быть снижен порог голосов, которые необходимы для номинации в президенты.

Демократическая партия США приняла решение отменить из-за эпидемии коронавируса праймериз в штате Нью-Йорк, которые должны были пройти 23 июня.

Об этом сообщает The Hill (перевод - nv.ua).

В партии рассматривают возможность того, что из-за отмены будет снижен порог голосов, которые необходимы для номинации в президенты.

В то же время 23 июня в штате планируют провести промежуточные выборы в Конгресс и выборы в законодательные органы.

По состоянию на 27 апреля, в штате Нью-Йорк зафиксировано более 293 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 22 612 человек умерли.

Общее число зафиксированных случаев заболевания в США приближается к миллиону. Почти 56 тысяч человек умерли.

8 апреля стало известно, что Берни Сандерс вышел из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В результате бывший вице-президент США стал единственным кандидатом на выдвижение на президентских выборах от демократов.

13 апреля Сандерс официально поддержал Джо Байдена.

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.