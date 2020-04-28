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В Иране более 700 человек умерли, пытаясь «лечить» коронавирус по рецепту Лукашенко

  • 28.04.2020, 8:23
В Иране более 700 человек умерли, пытаясь «лечить» коронавирус по рецепту Лукашенко
Фото: EPA

В стране под влиянием слухов вырос спрос на токсичный напиток.

В Иране с февраля по начало апреля скончались 728 человек, которые пытались вылечить коронавирус употреблением метанола, передает AP со ссылкой на советника министерства здравоохранения Ирана Хосейна Хасаниана (перевод - interfax.ru).

Слухи о том, что метанол якобы помогает для «лечения» и «профилактики» коронавируса, циркулируют в Иране на фоне запретов на употребление алкоголя, обусловленных законами шариата.

Как сообщается, с ростом спроса на нелегальный алкоголь местные «самогонщики» начали продавать токсичный метанол, который становится причиной тяжелого отравления с возможным летальным исходом.

По данным Нацуправления судмедэкспертизы страны, в нынешнем году количество отравлений алкоголем выросло более чем в десять раз по сравнению с данными прошлого года, когда по этой причине погибли 66 человек.

Всего в Иране на текущий момент подтверждено 91472 случая заражения коронавирусом и 5806 летальных исходов. Вылечились 70933 пациента.


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