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Обнаружен новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города?

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  • 28.04.2020, 8:16
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Обнаружен новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города?
Фото: Fornito da La Repubblica

Итальянские медики опубликовали данные по исследованиям.

Итальянская ассоциация медицины окружающей среды (SIMA) выступила с заявлением, что следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены в мельчайших частицах атмосферы.

Это доказательство может стать показателем для заблаговременного предупреждения повторного появления коронавируса и принятия соответствующих профилактических мер перед началом новой эпидемии, заявил президент ассоциации, профессор Алессандро Миани, передает издание Corriere Della Sera (перевод - obozrevatel.com).

"Первые доказательства, касающиеся присутствия коронавируса в мелких частицах, были получены в результате анализа выборки из 34 образцов ультрадисперсных частиц PM10 в окружающей среде промышленных объектов провинции Бергамо. Они забирались двумя разными пробоотборными устройствами для воздуха непрерывно в период трех недель, с 21 февраля до 13 марта", — объясняет координатор группы научных исследований Леонардо Сетти.

Полученные результаты не выявили присутствия в мелких частицах атмосферы коронавируса в контактном виде, однако в ней были обнаружены следы его РНК: это не значит, что содержащийся в них вирус непременно является активным и обладает достаточной вирусной нагрузкой, чтобы быть заразным. Но частички могут стать индикатором случаев заболевания в районах, где выявляются эти следы, как и в сточных водах, где были обнаружены следы вируса.

"Доказательство, что РНК SARS-CoV-2 может присутствовать в мелких частицах в воздухе, не служит безусловным свидетельством существования третьего способа заражения. Однако следует учитывать в ходе так называемой второй фазы необходимость поддержания низких уровней выброса мелких частиц, чтобы не создать риска и не спровоцировать потенциального распространения вируса", – говорит вирусолог и главный врач больницы Галеацци в Милане Фабрицио Прельяско.

"Существует возможность, что частички могут способствовать распространению вируса, и может быть способом его передачи, но мы не знаем, какова ее вирусная нагрузка, и какую роль он играет в самом заражении", — подвел итог вирусолог.


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