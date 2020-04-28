Священник: Приостановить службы во время COVID-19 запрещает Минская епархия 28.04.2020, 8:48

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Церковь Михаила Архангела

Фото: minsknews.by

Александр Шрамко составил список столичных храмов, где священнослужители или певчие заболели коронавирусом.

В минских православных храмах, где зарегистрированы больные коронавирусом, по-прежнему проводятся службы, поскольку этого требует руководство Минской епархии. Об этом в Facebook написал православный священник Александр Шрамко.

Он составил список православных храмов столицы, где священники или певчие заболели COVID-19. В этот список входят Свято-Елисаветинский монастырь, церковь Марии Магдалины, Петропаловская церковь, церковь Покрова, приход святителя Николая Японского, церковь Всех Святых, церковь Михаила Архангела.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о пациентах с коронавирусом в Свято-Елисаветинском монастыре и в Петропавловской церкви. Руководство Белорусской православной церкви подтвердило эту информацию.

"Везде наблюдается тенденция к сокрытию истинного положения дел. Поэтому ситуация в других храмах пока просто неизвестна. Стало известно, что на продолжении служб в храмах даже при наличии инфицированных COVID-19 настаивает епархиальное руководство", — написал Александр Шрамко.