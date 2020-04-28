закрыть
28 апреля 2020, вторник, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Коронавирус может находиться в воздухе несколько часов: врачи назвали опасные места

1
  • 28.04.2020, 9:59
  • 9,582
Коронавирус может находиться в воздухе несколько часов: врачи назвали опасные места
иллюстрационное Фото: Adobe Stock

Очаги, в которых концентрация COVID-19 наиболее высокая.

Коронавирус COVID-19 способен на несколько часов задерживаться в воздухе в общественных местах или помещениях с плохой вентиляцией.

К такому выводу пришли китайские ученые, проведя исследование в двух больницах Уханя, пишет Daily Mail.

Они обнаружили частицы вируса в туалетах и раздевалках для врачей.

Ученые выяснили, что в хорошо проветриваемых комнатах или изоляционных палатах количество частиц было совсем небольшим, почти незаметным, однако в общественных туалетах и в помещениях с большим потоком людей, в частности в раздевалках для врачей, его концентрация была более высокой.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин