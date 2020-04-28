Коронавирус может находиться в воздухе несколько часов: врачи назвали опасные места 1 28.04.2020, 9:59

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иллюстрационное Фото: Adobe Stock

Очаги, в которых концентрация COVID-19 наиболее высокая.

Коронавирус COVID-19 способен на несколько часов задерживаться в воздухе в общественных местах или помещениях с плохой вентиляцией.

К такому выводу пришли китайские ученые, проведя исследование в двух больницах Уханя, пишет Daily Mail.

Они обнаружили частицы вируса в туалетах и раздевалках для врачей.

Ученые выяснили, что в хорошо проветриваемых комнатах или изоляционных палатах количество частиц было совсем небольшим, почти незаметным, однако в общественных туалетах и в помещениях с большим потоком людей, в частности в раздевалках для врачей, его концентрация была более высокой.