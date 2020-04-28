закрыть
28 апреля 2020, вторник, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

В общежитие БНТУ заселили больных коронавирусом

1
  • 28.04.2020, 9:17
  • 4,835
В общежитие БНТУ заселили больных коронавирусом
Фото: Александр Ружечка

Что там происходит сейчас?

26 апреля жильцов 17-го общежития БНТУ обязали покинуть свои комнаты в течение дня, чтобы их места заняли студенты 6-го общежития с подтвержденным COVID-19. Это решение было принято ректоратом днем ранее. На новое место, по словам студентов, уже свезли 90 больных. Журналисты onliner.by узнали, как обживаются на новом месте заразившиеся и куда оставалось ехать ребятам, которых выселили.

«Мы сами виноваты, что заразились»

Студента, которого завезли в общежитие №17, зовут Валера. Его с подтвержденным COVID-19 привезли из шестого общежития. Условия студенту нравятся: кормят 3 раза в день, в блоке есть туалет с душем. Бывшие жильцы поделились паролем от Wi-Fi.

— Приходят медики, измеряют температуру, осматривают. У нас самочувствие хорошее, мы ни на что не жалуемся, — рассказывает Валера.

Антон, другой заразившийся студент, говорит, что вчера примерно в пол-одиннадцатого их привезли на новое место. По словам парня, было три машины, где находилось в общей сложности около 90 заразившихся.

— Когда из моего общежития №6 увезли около 160 студентов с подтвержденным коронавирусом, всем сделали тест. Я еще за день обнаружил первые симптомы: перестал чувствовать запахи, — делится студент. — И через два дня пришли результаты положительного теста на COVID-19. Было очевидно, что, скорее всего, вирус подтвердится, так как каждый третий в общежитии с коронавирусом.

Можно ли будет через две недели покидать общежитие при хорошем самочувствии и отрицательном тесте, парень не знает.

— Честно говоря, мы сами виноваты, что заразились. Все, кто здесь находится, во время самоизоляции выходили в общественную курилку либо играть в волейбол, — признался Антон. — Вины руководства нет.

«Когда можно вернуться — неизвестно»

— Все было очень неожиданно, посреди ночи просто сказали выселиться в течение дня. Не объяснили, как и что дальше делать, когда будет сессия, когда можно вернуться. Почему именно 17-е общежитие выбрали — непонятно, — рассказывает студентка Полина.

По словам девушки, ребята, у которых работа, стараются снять квартиру либо поселиться у друзей. Съем квартиры и так задача не из простых, а с нынешней обстановкой в стране — тем более.

Максим еще вчера планировал оставаться в общежитии при условии, что он будет со всеми сидеть на карантине. Однако решение руководства по таким ребятам быстро менялось, вчера вечером парня переселили в соседнее общежитие, а сегодня он и вовсе уезжает в родной город.

— Кто-то говорит, что с общежитием мы попрощались до сентября, а кто-то, что после того, как всех зараженных вылечат, общежитие продезинфицируют и нас обратно туда пустят. Второй вариант маловероятен, конечно, — рассуждает Максим.

Вещи, которые не могли забрать, ребята оставляли у знакомых. А некоторые и вовсе выбрасывали. Студент «эвакуировался» из общежития одним из последних, вахтеры ему сказали, что на входе будет стоять охрана, чтобы инфицированные не покидали здание.

По словам Максима, вчера вечером к общежитию №17 приехали три автобуса, оттуда выходили медики в защитных костюмах и студенты.

Ректорат статистических данных не дает

По словам первого проректора БНТУ, вчера вечером в 17-е общежитие заселили первую партию ребят, у которых в легкой форме протекает коронавирус.

— У учащихся полный карантин. Их обеспечивают питанием, в общежитии присутствует медперсонал, который их обследует. Также за студентами присматривает руководство студгородка. Я вчера до часа ночи работал в 17-м общежитии, ни у кого из ребят проблем не было. А студентов, у которых не получалось уехать домой, мы сумели заселить в другие общежития, — объясняет Георгий Вершина. — Хочу сказать спасибо родителям и учащимся за понимание ситуации.

Сколько сейчас зараженных в общежитии №17, проректор говорить отказался.

Комментарий Минздрава

После выхода репортажа о ситуации в БНТУ Минздрав пояснил, почему выселяют студентов.

— Руководством университета совместно с представителями санэпидслужбы принято решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. Данное здание является общежитием блочного типа, и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты. В случае, если у кого-то из проживающих проявятся клинические признаки COVID-19, студент будет госпитализирован.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин