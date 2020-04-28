В общежитие БНТУ заселили больных коронавирусом 1 28.04.2020, 9:17

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Фото: Александр Ружечка

Что там происходит сейчас?

26 апреля жильцов 17-го общежития БНТУ обязали покинуть свои комнаты в течение дня, чтобы их места заняли студенты 6-го общежития с подтвержденным COVID-19. Это решение было принято ректоратом днем ранее. На новое место, по словам студентов, уже свезли 90 больных. Журналисты onliner.by узнали, как обживаются на новом месте заразившиеся и куда оставалось ехать ребятам, которых выселили.

«Мы сами виноваты, что заразились»

Студента, которого завезли в общежитие №17, зовут Валера. Его с подтвержденным COVID-19 привезли из шестого общежития. Условия студенту нравятся: кормят 3 раза в день, в блоке есть туалет с душем. Бывшие жильцы поделились паролем от Wi-Fi.

— Приходят медики, измеряют температуру, осматривают. У нас самочувствие хорошее, мы ни на что не жалуемся, — рассказывает Валера.

Антон, другой заразившийся студент, говорит, что вчера примерно в пол-одиннадцатого их привезли на новое место. По словам парня, было три машины, где находилось в общей сложности около 90 заразившихся.

— Когда из моего общежития №6 увезли около 160 студентов с подтвержденным коронавирусом, всем сделали тест. Я еще за день обнаружил первые симптомы: перестал чувствовать запахи, — делится студент. — И через два дня пришли результаты положительного теста на COVID-19. Было очевидно, что, скорее всего, вирус подтвердится, так как каждый третий в общежитии с коронавирусом.

Можно ли будет через две недели покидать общежитие при хорошем самочувствии и отрицательном тесте, парень не знает.

— Честно говоря, мы сами виноваты, что заразились. Все, кто здесь находится, во время самоизоляции выходили в общественную курилку либо играть в волейбол, — признался Антон. — Вины руководства нет.

«Когда можно вернуться — неизвестно»

— Все было очень неожиданно, посреди ночи просто сказали выселиться в течение дня. Не объяснили, как и что дальше делать, когда будет сессия, когда можно вернуться. Почему именно 17-е общежитие выбрали — непонятно, — рассказывает студентка Полина.

По словам девушки, ребята, у которых работа, стараются снять квартиру либо поселиться у друзей. Съем квартиры и так задача не из простых, а с нынешней обстановкой в стране — тем более.

Максим еще вчера планировал оставаться в общежитии при условии, что он будет со всеми сидеть на карантине. Однако решение руководства по таким ребятам быстро менялось, вчера вечером парня переселили в соседнее общежитие, а сегодня он и вовсе уезжает в родной город.

— Кто-то говорит, что с общежитием мы попрощались до сентября, а кто-то, что после того, как всех зараженных вылечат, общежитие продезинфицируют и нас обратно туда пустят. Второй вариант маловероятен, конечно, — рассуждает Максим.

Вещи, которые не могли забрать, ребята оставляли у знакомых. А некоторые и вовсе выбрасывали. Студент «эвакуировался» из общежития одним из последних, вахтеры ему сказали, что на входе будет стоять охрана, чтобы инфицированные не покидали здание.

По словам Максима, вчера вечером к общежитию №17 приехали три автобуса, оттуда выходили медики в защитных костюмах и студенты.

Ректорат статистических данных не дает

По словам первого проректора БНТУ, вчера вечером в 17-е общежитие заселили первую партию ребят, у которых в легкой форме протекает коронавирус.

— У учащихся полный карантин. Их обеспечивают питанием, в общежитии присутствует медперсонал, который их обследует. Также за студентами присматривает руководство студгородка. Я вчера до часа ночи работал в 17-м общежитии, ни у кого из ребят проблем не было. А студентов, у которых не получалось уехать домой, мы сумели заселить в другие общежития, — объясняет Георгий Вершина. — Хочу сказать спасибо родителям и учащимся за понимание ситуации.

Сколько сейчас зараженных в общежитии №17, проректор говорить отказался.

Комментарий Минздрава

После выхода репортажа о ситуации в БНТУ Минздрав пояснил, почему выселяют студентов.

— Руководством университета совместно с представителями санэпидслужбы принято решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. Данное здание является общежитием блочного типа, и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты. В случае, если у кого-то из проживающих проявятся клинические признаки COVID-19, студент будет госпитализирован.