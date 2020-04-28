Борис Джонсон: Правительство настроено переломить ход эпидемии 1 28.04.2020, 9:21

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БОРИС ДЖОНСОН

ФОТО: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Премьер Великобритании сделал первое публичное заявление после выписки из больницы.

Соединенное Королевство в настоящий момент переживает максимальный риск в связи с эпидемией коронавируса, заявил Борис Джонсон, обращаясь к согражданам с просьбой "не терять терпения" в связи с карантином, сообщает svoboda.org.

Выступая впервые после выписки из больницы, Джонсон сказал, что правительство начинает решительное наступление на болезнь. По словам премьер-министра, карантин не будет отменен "слишком скоро", но детали выхода из нынешнего положения будут определены в ближайшие дни.

Тем временем, как сообщает Би-би-си, вот-вот должно возобновиться применение некоторых "отложенных" из-за коронавируса мер лечения таких болезней как рак.

Премьер-министр выступил перед журналистами у своей резиденции на Даунинг-стрит в день, когда ежедневная статистика зарегистрировала еще 360 летальных исходов среди пациентов больниц с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число умерших в результате эпидемии составило 21 092. В это число входят 82 медицинских работника и 16 сотрудников вспомогательного персонала. В эту статистику, однако, не включены те, кто умер в домах престарелых и иных интернатах.