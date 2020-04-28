Вспышка COVID-19 произошла в отделении «Беларусбанка» в Минске 1 28.04.2020, 7:43

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Информация подтвердилась из разных источников.

Вспышка коронавируса произошла в отделении "Беларусбанка" на улице Куйбышева в Минске, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Беларусбанк" на Куйбышева, 18. Есть заболевшие, как минимум, у четырех подтвержден Covid-19". У некоторых еще – пневмонии", - пишет читатель.

Сотрудники отделения банка продтвердили, что зараженные коронавирусом действительно есть, а в помещениях была проведена дезинфекция.

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