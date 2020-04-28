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Хафтар объявил себя верховным правителем Ливии

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  • 28.04.2020, 9:33
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Хафтар объявил себя верховным правителем Ливии
ХАЛИФА ХАФТАР

Ранее мятежник формально подчинялся парламенту, который в 2015 году назначил его главнокомандующим.

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). Об этом сообщает портал Akhbar Libya (перевод - rbc.ru).

«Мы прекращаем действие [Схиратского] политического соглашения. Оно стало частью прошлого», — заявил мятежный генерал.

По словам Хафтара, ЛНА будет «работать над условиями для создания гражданских и государственных институтов».

ООН считает Схиратское соглашение, достигнутое в 2015 году, основой политического урегулирования в Ливии. Оно предусматривало создание правительства национального согласия и формирование президентского совета. Оба этих органа базируются в Триполи, столице страны.

Легитимность ПНС оспаривает парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке. Палата представителей так и не дала свое одобрение на формирование ПНС. Формально ЛНА Халифы Хафтара ранее подчинялась палате представителей Ливии.

В 2014 году в ходе боев против исламистов в Бенгази Хафтар уже пытался захватить власть в стране в свои руки, однако в итоге этому воспрепятствовало Схиратское соглашение. В 2015 году парламент официально назначил фельдмаршала главнокомандующим ЛНА, в то время как ПНС считает его военным преступником.

Обострение конфликта произошло весной 2019 года, когда ЛНА выдвинулась к Триполи. Несмотря на долгие бои, сопровождающиеся взаимными обстрелами мирных районов, полностью взять город силам Хафтара пока так и не удалось.

В конфликте на стороне ПНС выступает Турция, направляющая правительству в Триполи материально-техническую помощь и военных специалистов. Анкара утверждает, что наступление Хафтара поддерживают российские наемники. В январе текущего года президент России Владимир Путин не исключил, что в военных действиях в Ливии могут участвовать россияне. Однако, по его словам, эти граждане не представляют интересы своей страны и не получают средств от Москвы.


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