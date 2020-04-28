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Вспышка коронавируса произошла на заводе «Керамин» в Минске

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  • 28.04.2020, 9:45
  • 2,801
Вспышка коронавируса произошла на заводе «Керамин» в Минске
Фото с сайта intorgmarket.ru

Заражение в фаянсовом цеху началось с замначальника цеха.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены на заводе "Керамин" в Минске, сообщает телеграм-канал "Баста".

"На заводе "Керамин" в Минске как минимум четверо зараженных коронавирусам. Один из работников в тяжелом состоянии. Заражение в фаянсовом цеху началось с замначальника цеха. Рассматривали завозной вариант. Возможно, заражение началось из-за того, что предприятие плотно работает с итальянцами. раньше они приезжали на территорию Беларуси", - пишет читатель канала.

Информацию о том, что среди работников завода есть зараженные коронавирусом журналистам подтвердил один из сотрудников предприятия.

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