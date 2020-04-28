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Трамп пообещал сенсационный взлет экономики США

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  • 28.04.2020, 9:49
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Трамп пообещал сенсационный взлет экономики США

По словам американского президента, ВВП резко повысится в третьем-четвертом квартале этого года.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на гигантский ущерб, причиненный пандемией коронавируса, обещал стремительное восстановление экономики США уже в 2020 году. Прирост ВВП в третьем и, особенно, в четвертом квартале будет "сенсационным", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме, сообщает dw.com.

По словам Трампа, следующий год также будет "феноменальным" в плане экономики. Президент вновь призвал к "скорейшему, но безопасному" возобновлению экономической деятельности в стране. В этой связи Трамп обещал уже в ближайшие дни масштабно расширить тестирование населения на коронавирус.

Угроза рекордного обвала экономики

Всего несколькими часами ранее советник Трампа по экономике Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNBC заявил, что во втором квартале 2020 года американцам следует готовиться к обвалу американской экономики на 20-30 процентов - самому масштабному со времен Великой депрессии столетней давности.

По прогнозам Хассетта, в мае уровень безработицы в США может достичь 16-17 процентов. Только в феврале безработица в стране составляла 3,5 процента - это самый низкий показатель за многие десятилетия. На фоне пандемии коронавируса работу в США потеряли уже более 26 млн человек.

Обвинения в адрес Китая

На пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп дал понять, что США могут потребовать компенсации от КНР из-за коронавируса. Белый дом в настоящее время изучает, как можно привлечь Пекин к ответственности за распространение коронавируса, сказал он. Президент не уточнил, о какой сумме компенсаций может идти речь, отметив лишь, что она будет "весьма существенной". Трамп неоднократно обвинял Пекин в распространении "китайского вируса" по всему миру и в отсутствии прозрачности в самом начале кризиса.

По данным портала Worldometer, в США зафиксировано уже более одного миллиона случаев коронавирусной инфекции, в том числе почти 57 тысяч - с летальным исходом. США лидируют во всем мире как по количеству заражений, так и по количеству летальных случаев.

Трамп категорически отверг спекуляции по поводу переноса президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября, из-за эпидемии. "Мне никогда даже в голову не приходило переносить дату голосования", - подчеркнул он.


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