Эпидемия COVID-19 в Беларуси: появились новые «горячие точки» 8 28.04.2020, 9:56

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Инфекция распространяется в деревнях и небольших городах.

О новые случаи Covid-19 в регионах Беларуси сообщил телеграм-канал "Баста".

Заражение распространяется в деревнях и небольших городах.

Брестская область, Ганцевичский район

"В Ганцевичах пошел сильный рост. За выходные - около 100 пневмоний. Часть людей свозят в центральную районную больницу, часть оставляют дома", - пишет читатель канала.

Брестская область, Каменецкий район

"Главврач санатория "Белая Вежа", в котором ранее был обнаружен крупный очаг коронавируса, тоже заболел. Тест показал положительный результат на коронавирус. У врачей, работавших с пациентами из санатория, тоже диагностирован коронавирус. Почти все сотрудники Каменецкой центральной районной больницы - контакты первого уровня", - сообщает подписчик канала.

Брестская область, Пинский район

"Новый очаг коронавируса – на улице Ровенской в Пинске. Девушка работает в городской больнице, у нее выявили коронавирус. Она сейчас находится в инфекционной больнице в деревне Молотковичи", - пишет читатель канала.

Гомельская область, Ветковский район

"В городе Ветка заражение Covid-19 подтвердилось еще у трех человек. Заболели один работник исполнительного комитета и два работника гимназии. Все доставлены в инфекционную больницу в город Гомель", - сообщает подписчик канала.

Минская область, Березинский район

"Подтвержденный случай Covid-19 в Березинском районе. Заболел житель деревни Селиба", - пишет читатель канала.

"Коронавирус добрался до Шарковщины (Витебская область). В реанимации центральной районной больницы находится женщина из территориального центра социального обслуживания населения. На ИВЛ с положительным тестом. Коллеги ее с температурой ходят на работу. А этот территориальный центр, как вы знаете, обслуживает пенсионеров и инвалидов", - сообщает подписчик канала.

Минская область, Дзержинский район

"Несколькоих сотрудников Дзержинского РОВД доставили вчера в центральную районную больницу. Подозрение на корнавирус", - пишет читатель канала.

"Наши силовики сегодня были массово в больнице. Задело и их", - сообщает подписчик.

Могилевская область, Бобруйский район

"Бобруйская центральная районная больница полностью заполнена пациентами с "пневмонией". Свободных мест нет, несмотря на то, что часть пациентов выписали и отправили на самоизоляцию. Один случай с вирусом был обнаружен прямо в роддоме. Целую неделю молодую женщину лечили от ОРВИ, пока не выяснилось, что у нее Covid-19.

Младший медицинский персонал увольняется, потому что нет ни средств защиты, ни костюмов, ни нормальных условий работы. И доплаты за Сovid-19 тоже не будет – у нас же "пневмония", - пишет читатель канала.

Могилевская область, Глусский район

"Ситуация с Covid-19 у нас крайне тяжелая, пару дней назад открылась наша инфекционка, которая не работала лет десять или пятнадцать. Врачей у нас в ЦРБ не хватает, часть медперсонала перевели в инфекционку сразу после запуска работы. Очень много уволилось, так и говорят - жить хотим. Тесты на Covid-19 не делают почти никому, их просто нет. Самых тяжелых перевозят в Бобруйск", - сообщает подписчик канала.