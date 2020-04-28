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Трамп: Вероятно, вы услышите что-то о Ким Чен Ыне в не столь отдаленном будущем

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  • 28.04.2020, 10:15
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Трамп: Вероятно, вы услышите что-то о Ким Чен Ыне в не столь отдаленном будущем
Дональд Трамп

Президент США заявил на брифинге, что он в курсе, как обстоят дела у северокорейского диктатора.

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне 27 апреля, что знает о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома, пишет "Гордон".

"Я не могу вам точно сказать [о состоянии Ким Чен Ына]. Да, у меня есть очень хорошее понимание ситуации, но я не могу сейчас об этом говорить. Я просто желаю ему всего хорошего", – ответил Трамп на вопрос репортера.

Он еще раз подчеркнул, что у него сложились "очень хорошие отношения" с северокорейским лидером, и высказал надежду, что Ким Чен Ын "в порядке".

"Я знаю, как у него дела, условно говоря. Посмотрим. Вероятно, вы услышите что-то в не столь отдаленном будущем", – отметил президент США.

Но через несколько минут, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Трамп сказал: "Никто, никто не знает, где он".

Телеканал CNN отметил, что высказывания американского президента только внесли путаницу, поскольку в течение нескольких минут он сделал противоположные заявления о состоянии Ким Чен Ын.


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