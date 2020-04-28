Названы плюсы и минусы бега босиком 1 28.04.2020, 10:21

1,699

Кроссовки могут принести больше вреда, чем пользы.

Большую часть своей истории человек бегал босиком. Некоторые данные свидетельствуют о том, что обувь появилась около 30 000 лет назад. С 1970-х годов мягкие кроссовки стали синонимом спорта и бега, пишет «Популярная механика».

Человек можем быстро бегать и босиком, но делать это нужно с малых лет. Дети Новой Зеландии в возрасте от 12 до 19 лет, например, бегают в спринте и на средние дистанции босиком, и у них не отмечаются те боли в ногах (колени, лодыжки и ступни), которые испытывают дети из других стран. При ношении кроссовок меняется структура и функции стоп.

Во время тренировок и соревнований травмируются от 35 до 50 процентов бегунов. Чаще всего повреждаются колени, голени, лодыжки и ступни — кости или сухожилия.

Когда ступни касаются земли, то кожа, связки, сухожилия и нервы ступни сообщают головному мозгу и спинному информацию о точном положении ноги, в том числе напряжение, растяжение и давление. Это позволяет точнее контролировать усилие мышц и избегать травм.

Обувь же позволяет бегунам сохранять при беге вертикальное положение тела в то время, когда вытянутая вперед нога касается земли, что приводит к чрезмерным обратным нагрузкам, которые можно назвать «тормозным усилием». Именно из-за этого бегуны получают большинство травм. Ежедневное использование обуви также приводит к ослаблению стопы. Отсутствие же амортизирующей пятки и супинатора делает стопу сильнее.

Таким образом, ученые рекомендуют спортсменам, и не только им, снять обувь и ходить или бегать босиком. Но помнить, что слишком быстрый или рьяный переход может привести к перегрузкам мышц и сухожилий, а также к травмам. Поэтому лучший совет — ходить перед бегом.