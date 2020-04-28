закрыть
28 апреля 2020, вторник, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Семья врачей: Заражаются те, кто игнорирует средства защиты и ходит в людные места

6
  • 28.04.2020, 10:27
  • 4,986
Семья врачей: Заражаются те, кто игнорирует средства защиты и ходит в людные места
Ольга и Михаил Панес
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Медики рассказали про COVID-19, молодых пациентов и зачем оставаться дома.

До пандемии Михаил Панес — и.о. заведующего офтальмологическим отделением в 3-й клинической больнице имени Е.В. Клумова. Его жена Ольга — заведующая гастроэнтерологическим отделением 10-й больницы. Теперь оба инфекционисты, на время, пока коронавирус не отступит. Семья врачей рассказала, насколько они были готовы к смене специальности, что их радует на работе, и могут ли доктора забыть про COVID-19, переступив порог дома, пишет tut.by.

После окончания рабочего дня Михаил и Ольга едут не домой, а к Минскому морю. Говорят, здесь они могут расслабиться, посмотреть на красивый закат и почти не говорить о работе. Правда так выходит не всегда, если у пациента с COVID-19 необычная клиническая картина или где-то в медицинской литературе встретился интересный факт о лечении коронавируса, то даже прогулка превращается в своеобразный консилиум.

— Мы живем по графику работа-дом-работа, последние недели были очень напряженными, а сегодня выдалась возможность побыть на природе. Нам очень захотелось посмотреть на солнце, уток и лебедей, — смеется Ольга Панес.

С 1 апреля 10-я клиническая больница полностью перепрофилировалась и стала принимать только пациентов с COVID-19. Как и многие профильные врачи в стране заведующая гастроэнтерологическим отделением 10-й больницы Ольга Панес стала и инфекционистом, и пульмонологом.

— Естественно, как терапевт я изучала пульмонологию и инфекционные болезни, но сейчас эти дисциплины открываются с нового ракурса. При лечении пациентов с COVID-19 есть своя специфика, тактика лечения, стандартная тактика лечения при обычных пневмониях им не подходит, требуется введение дополнительных препараторов, — рассказывает она.

С 1 апреля 10-я клиническая больница полностью перепрофилировалась и стала принимать только пациентов с COVID-19

Ольга вспоминает: сперва в больницу стали поступать люди с «не очень простыми пневмониями», позже результат теста показывал у них коронавирус. Таких пациентов переводили в другие больницы, в 10-й оставались только контактные, а позже вся клиника была отдана под пациентов с COVID-19.

По словам Ольги Панес, она не стала инфекционистом за один день, готовилась к этому.

— Нас собирали еще в марте, объяснили, какие средства индивидуальной защиты будем использовать, если это понадобится. Я надеялась, мы так и останемся обычной больницей, — улыбается Ольга. — Но инфекция распространялась быстро и масштабно, после перепрофилирования наши коллеги инфекционисты дали рекомендации по лечению, основанные на мировой практике. Конечно, когда у пациента есть какие-то особенности, заболевание протекает иначе, нас консультируют коллеги инфекционисты, приглашаем специалистов с кафедры и корректируем лечение. Не всегда понятно, как может «выстрелить» эта болезнь, какие органы заденет. В основном это легкие, но может поразить сердечную мышцу, почки, в меньшей степени, а это 3−4% — желудочно-кишечный тракт.

«Если буду бояться, не смогу лечить людей»

Кто стал первым ковидным пациентом в отделении, Ольга Панес не помнит. Говорит, в один день сразу поступило 8 человек и началось лечение. Страха заразиться не было.

— Если буду бояться, не смогу лечить людей. У меня задача — оказывать медицинскую помощь. Конечно, не хочу заболеть коронавирусом, потому что на месяц придется выпасть из жизни, а еще возможны осложнения, — добавляет врач.

«У нас появилось больше определенности в выборе тактики лечения»

Те, кто носит обычные маски, часто жалуются: дышать нечем. А медики каждый день по 5−6 часов работают в противочумных костюмах, на их лицах остаются следы от респираторов, перчатки и фиксирующие резинки въедаются в тело. Как говорит Михаил, снимаешь костюм и такое чувство, что сходил на тренировку в спортзал.

— Носить противочумный костюм не совсем удобно, а какой выход? Остается с ним подружиться и работать, эта наша безопасность, — отмечает Ольга.

Пока она лечит людей с COVID-19, пациенты Ольги Панес ждут окончания пандемии и спрашивают, когда врач снова к ним вернется. Для нее же временное перепрофилирование — это опыт, она изучает публикации зарубежных коллег по ведению пациентов с коронавирусом, обсуждает тактику лечения со своими сотрудниками:

— Появилось больше определенности в выборе тактики лечения. Одно дело, когда поступает несколько человек с коронавирусом, другое дело, когда все отделение с такими пациентами.

«У меня сейчас неоценимый опыт, но надеюсь, он больше в жизни не повторится»

— Вы помните, когда последний раз радовались на работе?

— Сегодня (в день интервью — Прим.). К нам поступила тяжелая пациентка с низким уровнем кислорода, а потом он поднялся на фоне терапии, и женщина почувствовала себя легче, конечно, меня это радует.

Если обычная пневмония лечится 10 дней, то коронавирусная — около трех недель. Доктор Ольга Панес опровергает теорию, что COVID-19 болеют в основном пожилые люди.

— Около 40% пациентов в нашем отделении люди старшего возраста, самому младшему пациенту — 27 лет, — приводит цифры Ольга. — Заражаются те, кто игнорирует средства индивидуальной защиты, продолжает ходить в людные места. Некоторые посещают торговые центры, кафе, теннисные корты, это только последнюю неделю в общественных местах не так многолюдно. А до этого люди жили обычной жизнью, думали, никогда не заразятся.

За все время пандемии у заведующей гастроэнтерологическим отделением 10-й больницы не было мысли уйти в отпуск. Объяснение простое: «Я врач, и в университет поступала с посылом, что хочу помогать людям».

— У меня сейчас неоценимый опыт, но, надеюсь, он больше в жизни не повторится. На примере моего отделения могу сказать: все пациенты непростые. Например, наблюдаешь за пациентом, а через 4 часа его состояние уже меняется, кому-то становится лучше, другим — хуже. Если становится хуже — его забирают наши коллеги-реаниматологи.

Пандемия научила Ольгу не строить планы на будущее, скорее всего, про отпуск летом придется забыть. Но как только все закончится, она «спокойно выдохнет» и поедет к родителям, которых не видела уже два месяца.

— Мы, врачи, стараемся настроиться на позитив. Если жить в негативе, ничего хорошего не получится, — говорит Ольга.

«Самое сложное, как шутят офтальмологи: «Найти у легких глаза»

Так выглядит Михаил Панес после смены в больнице

Супруги Панес, Ольга и Михаил, не изолировались, как некоторые их коллеги, живут они вдвоем, оба работают с ковидными пациентами, так что смысла в такой мере нет.

— Наше офтальмологическое отделение одно из последних перепрофилировали в инфекционное, мы понимали: это случится, хотя надежда была, что нас это не коснется. Сперва в клинику поступали людей с пневмонией, а с 6 апреля стало известно, что теперь все отделения инфекционные, — рассказывает Михаил Панес, заведующий офтальмологическим отделением в 3-й клинической больнице имени Е.В. Клумова.

Самое сложное время — первые дни, когда вся работа отделения перестраивалась, в штат ввели консультантов-терапевтов. Теперь Михаил Панес заведует двумя инфекционными отделениями, в одном госпитализированы 43 человека, в другом — 42.

— Что было самым сложным в работе, когда вы стали инфекционистом?

— Как шутят офтальмологи: «Найти у легких глаза». А если серьезно — смотреть на пациента с терапевтической точки зрения, не только на глаза, а на весь организм в совокупности. Но эта специальность очень интересная, постоянно узнаем что-то новое, самосовершенствуемся, опираясь на опыт других коллег. Уже есть с чем сравнивать, ведь однозначной терапии при лечении COVID-19 нет, вариации схемы разные. В данный момент мы используем французский подход в лечении, это сочетание различных препаратов.

Теперь Михаил Панес заведует двумя инфекционными отделениями, в одном госпитализированы 43 человека, в другом — 42

Даже в сложном графике работы, как признается Михаил Панес, он каждый день находит поводы для радости. Если удается выпить чай — это уже счастье. В первые дни работы с ковидными пациентами об этом можно было только мечтать.

— Сейчас работа в отделении налажена и нет легкой паники, что придется столкнуться с чем-то неизвестным, — отмечает Михаил. — А еще радость у всех врачей вызывает, когда пациент идет на поправку. Если больного приходится переводить в отделение интенсивной терапии, конечно, нас это огорчает.

Михаил понимает: риск заразиться коронавирусом есть, но думать про это 24/7 не хочет.

— Времени на страх нет! Нужно защищать себя, использовать средства индивидуальной защиты и следить за тем, чтобы они правильно были надеты. Помню, как первое время, когда COVID-19 только начинал распространяться, мы мониторили любую информацию от коллег, теперь в чате, где мои однокурсники, более тысячи сообщений, но я их уже не открываю. Телефон постоянно разрывается, прихожу домой и стараюсь ничего не читать, так что времени нет ни на страх, ни на мессенждеры. Дома хочется выдохнуть.

«Произошло переосмысление»

Даже в сложном графике работы, как признается Михаил Панес, он каждый день находит поводы для радости

Михаил, как и Ольга, развенчивает миф, будто COVID-19 — это болезнь пожилых. В его отделении самому молодому пациенту 25 лет и достаточно тех, кому 30−40.

— По вашим наблюдениям, минчане выполняют рекомендации ВОЗ и Минздрава о том, что нужно оставаться дома, не посещать людные места, носить маски?

— Я практически не вижу пожилых людей в городе, но что касается молодежи, она считает: их это не коснется, COVID-19 заболевают только пожилые. Недавно заезжал на заправку, а там столько людей в придорожном кафе и многие без масок. Люди до конца не понимают всей картины происходящего, то, чем мы сейчас занимаемся в больнице, — тяжелая работа. От этого ведь и пошли все флешмобы врачей: «Мы работаем, а вы оставайтесь дома!». Сейчас важно минимизировать пребывание в общественных местах, не ходить по кафе и ресторанам, если хотите подышать свежим воздухом, выезжайте на природу на машине, соблюдая при этом дистанцию в 2 метра на прогулке.

— Симптомы коронавирусной инфекции — это высокая температура, потеря обоняния, кашель. За период вашей работы с ковидными пациентами вы заметили еще какие-то особенности?

— Недавно американская Академия офтальмологов описала, что одним из первых признаков при заболевании COVID-19 может быть офтальмологический симптом. Конечно, он должен быть в совокупности с респираторными проявлениями: кашлем, температурой. Как это выглядит? Это напоминает конъюнктивит, краснеют глаза. Ведь слизистая глаз является входными воротами инфекции, как и ротовая полость. Поэтому офтальмологи сейчас часто советуют людям отказаться от контактных линз и перейти на очки. Они могут стать легким защитным барьером между инфекцией и глазами. По этой же причине медики используют защитные очки вместе с респиратором, чтобы закрыть слизистые, — рассказывает Михаил и говорит, как только закончится пандемия, он вернется к любимой профессии офтальмохирурга. Про глаза «как зеркало души» он может рассказывать бесконечно.

Супруги Панес говорят, что лучшие средство отвлечься — это выехать на природу

Если раньше, по словам Михаила Панеса, врачи были как бы в тени, то сейчас чувствуют свою востребованность. Многие белорусы поддерживают медиков с первых дней пандемии: достают им противочумные костюмы, привозят горячие обеды и ужины, пишут слова благодарности.

— Произошло переосмысление, мы ощущаем поддержку волонтерского движения. Теперь медики не задумываются о ссобойках, нам привозят вкусную и горячую еду, а еще — нам передали необходимые защитные щитки (их печатают волонтеры на 3D принтере — Прим.). Мы понимаем, что не брошены людьми, и очень благодарны им за поддержку, — добавляет Михаил Панес.

Чтобы перезагрузиться после сложного рабочего дня, он каждый день 15−20 минут проводит на природе.

— Хочется смотреть, как она возрождается после зимы, как распускаются почки. Это успокаивает, думаешь о том, что все пройдет и наступят спокойные времена.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин