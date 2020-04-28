закрыть
28 апреля 2020, вторник, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Власти в панике из-за количества умерших от коронавируса в Беларуси (обновлено)

33
  • 28.04.2020, 10:49
  • 13,719
Власти в панике из-за количества умерших от коронавируса в Беларуси (обновлено)
Фото: «Радыё Свабода»

Правду не получается скрыть.

Многие читатели телеграм-канала "Баста" сообщают о том, что представители властей оказывают давление на семьи умерших, требуя не передавать информацию о смертях близких родственников в СМИ. Журналисты получили более десятка писем, авторы которых рассказали о том, что их шантажируют увольнением с работы, отказом в выплате денег на похороны, неприятностями на учебе и даже административной ответственностью.

"Уже после публикации информации о смерти моей тети в одном из независимых СМИ, мне позвонили из РУВД и потребовали, чтобы я обратилась в это издание и попросила снять материал. В противном случае мне угрожали какими-то неприятностями с законом. Послала их подальше. Это просто верх цинизма – звонить и угрожать через пару дней после того, как умерла моя близкая родственница", - пишет жительница Столбцов.

"Ко мне домой сотрудники милиции пришли сразу после похорон мамы. Попросили обратиться к вам с требованием убрать публикацию документов о его смерти. Объяснила им, что это бессмысленно, потому что везде уже написали об этом", - сообщает жительница Минска.

"Нам объяснили, что если будем передавать информацию журналистам, то нам грозит административная ответственность, потому что информация о заболевших носит якобы конфиденциальный характер. Фото и видео на территории больницы тоже запрещены. При этом часто слышим упреки от родственников в том, что скрываем информацию. Не могу в глаза смотреть им уже, честное слово", - пишет сотрудница 1-й городской клинической больницы Минска.

"Баста" напоминает всем своим читателям, что право на свободное распространение информации гарантировано Конституцией Беларуси.

"Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются", - говорится в статье 33 Конституции Республики Беларусь.

"Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни", - говорится в статье 34 Конституции.

Журналисты собирают данные о всех случаях оказания давления на членов семей умерших от коронавируса и на врачей, они будут переданы правозащитникам и международным организациям.

Сотрудникам милиции, представителям властей и руководителям учреждений здравоохранения, которые создают препятствия в распространении правдивой информации о ситуации в стране, журналисты напоминают, что за нарушение закона в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность. Скрывая данные о распространении заражения, вы способствуете росту количества заболевших и становитесь соучастниками преступления против собственного народа.

Ранее белорусская журналистка Любовь Лунева сообщила, что на кладбище в Столбцах очень много новых могил. «На некоторых из них даже цветы еще не завяли. Судя по табличкам, пик приходится на 20-е числа. И есть молодые люди среди умерших», - сообщила Любовь Лунева.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

Также телеграм-канал «Баста» сегодня сообщил, что десятки новых могил появляются на кладбище «Дрозды» в Мозыре каждый день. Многих людей хоронят в закрытых гробах. В октябре кладбище расширили, территория, которая была присоединена к нему, почти вся заполнена новыми захоронениями.

На фото красным цветом выделена новая часть кладбища, где сейчас проводят захоронения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин