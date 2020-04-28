Власти в панике из-за количества умерших от коронавируса в Беларуси (обновлено) 33 28.04.2020, 10:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Правду не получается скрыть.

Многие читатели телеграм-канала "Баста" сообщают о том, что представители властей оказывают давление на семьи умерших, требуя не передавать информацию о смертях близких родственников в СМИ. Журналисты получили более десятка писем, авторы которых рассказали о том, что их шантажируют увольнением с работы, отказом в выплате денег на похороны, неприятностями на учебе и даже административной ответственностью.

"Уже после публикации информации о смерти моей тети в одном из независимых СМИ, мне позвонили из РУВД и потребовали, чтобы я обратилась в это издание и попросила снять материал. В противном случае мне угрожали какими-то неприятностями с законом. Послала их подальше. Это просто верх цинизма – звонить и угрожать через пару дней после того, как умерла моя близкая родственница", - пишет жительница Столбцов.

"Ко мне домой сотрудники милиции пришли сразу после похорон мамы. Попросили обратиться к вам с требованием убрать публикацию документов о его смерти. Объяснила им, что это бессмысленно, потому что везде уже написали об этом", - сообщает жительница Минска.

"Нам объяснили, что если будем передавать информацию журналистам, то нам грозит административная ответственность, потому что информация о заболевших носит якобы конфиденциальный характер. Фото и видео на территории больницы тоже запрещены. При этом часто слышим упреки от родственников в том, что скрываем информацию. Не могу в глаза смотреть им уже, честное слово", - пишет сотрудница 1-й городской клинической больницы Минска.

"Баста" напоминает всем своим читателям, что право на свободное распространение информации гарантировано Конституцией Беларуси.

"Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются", - говорится в статье 33 Конституции Республики Беларусь.

"Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни", - говорится в статье 34 Конституции.

Журналисты собирают данные о всех случаях оказания давления на членов семей умерших от коронавируса и на врачей, они будут переданы правозащитникам и международным организациям.

Сотрудникам милиции, представителям властей и руководителям учреждений здравоохранения, которые создают препятствия в распространении правдивой информации о ситуации в стране, журналисты напоминают, что за нарушение закона в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность. Скрывая данные о распространении заражения, вы способствуете росту количества заболевших и становитесь соучастниками преступления против собственного народа.

Ранее белорусская журналистка Любовь Лунева сообщила, что на кладбище в Столбцах очень много новых могил. «На некоторых из них даже цветы еще не завяли. Судя по табличкам, пик приходится на 20-е числа. И есть молодые люди среди умерших», - сообщила Любовь Лунева.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Также телеграм-канал «Баста» сегодня сообщил, что десятки новых могил появляются на кладбище «Дрозды» в Мозыре каждый день. Многих людей хоронят в закрытых гробах. В октябре кладбище расширили, территория, которая была присоединена к нему, почти вся заполнена новыми захоронениями.

На фото красным цветом выделена новая часть кладбища, где сейчас проводят захоронения.

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