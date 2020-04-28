Похвальное слово Шарикову 2 Леонид Гозман

28.04.2020, 10:51

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Леонид Гозман

В чрезвычайной ситуации работают как раз максимально простые меры.

Мир бесконечно сложен, и «каждая проблема имеет простое, понятное народу неверное решение». Простые решения предлагают люди глупые или циничные и ведут они лишь к несчастьям и несправедливости. А вот эффективные шаги всегда сложны и непонятны, их вырабатывают специалисты, их предложения никому не нравятся и заранее, еще до своего озвучивания их называют непопулярными мерами.

Почти всегда так оно и есть. Например, репрессивные меры – то же отрубание рук ворам – уж куда проще — в стратегической перспективе не подавляют преступность, уничтожение опасных животных приводит к нарушению экологического баланса, а ущемление хорошими людьми плохих ведет к безумной крови. Но все это верно лишь на больших временных отрезках.

А вот на малых, да в чрезвычайной ситуации работают как раз максимально простые меры. Нельзя уничтожать волков, но если конкретный волк напал на вас, здорово будет, если вы сможете его убить. А если грабитель – остановить его, чем сможете – кулаком, кирпичом или пулей, не разбираясь в том, как недостаток материнской любви предопределил его тяжелую судьбу.

Шариковское «поделить» вполне адекватно ситуации стихийного бедствия, когда в условиях нехватки еды гражданам ее просто выдают всем поровну.

У нас тоже бедствие. И оно требует чрезвычайных мер, рассчитанных именно на очень короткую перспективу, а значит, быстрых и простых.

Предложения Навального («Пять шагов») мне кажутся абсолютно адекватными, поэтому я сразу же подписал соответствующую петицию. Надо, чтобы не было голодных. Не только вообще – для этого нужны очень сложные системные шаги, а сейчас, на следующей неделе. Причем, это не просто естественная для двадцать первого века гуманность – это в интересах и тех, кому голод не грозит. Вы же не хотите взрыва преступности?

Но я не специалист, я не знаю, как распечатывается стабфонд и сколько на это нужно времени? Уверен, что все сделать можно, причем, быстро, но конкретных советов давать не могу, да никто их и не просит. Зато я вижу, откуда можно взять деньги — на первое время, зато быстро и, совершенно точно, не разгоняя инфляцию.

Всем чиновникам вплоть до окончания пандемии и снятия всех ограничений для граждан должна быть установлена зарплата в два МРОТ (или, допустим, в те семнадцать тысяч, которые президент определил границей для среднего класса), причем, безо всяких премиальных, доплат за ненормированный рабочий день и прочих хитростей. Освободившиеся деньги – напрямую, нуждающимся. Конечно, деньги маленькие, лишь на первое время, но даже средств от сокращения зарплаты депутатов Государственной Думы хватит на выплату ежемесячного пособия, минимум, десяти тысячам их, якобы, избирателей.

Вообще-то я против уравниловки. Я за то, чтобы чиновникам платили хорошо (если, правда, они подконтрольны обществу). Но у нас же общая для всех беда. Проявление властями солидарности с теми, кем она управляет, представляется естественной. Во многих странах, кстати, чиновники сами идут на подобные меры, не дожидаясь пинков. А если Путин примет такое решение, то депутаты и другие начальники, наверняка, заявят, что сами об этом просили, ибо хотели разделить трудности с народом. Кстати, если кто волнуется, качество жизни чиновников не пострадает – мало кто из них при Путине живет на зарплату, даже на большую. Для многих она, скорее, элемент престижа, как служебная машина и шофер.

Но если общество не будет снижать давления и добьется от властей, чтобы они стали помогать людям, а не кормить их посланиями из бункера, то возникнет еще одна задача. Нужно будет требовать создания общественных советов – на федеральном уровне и на местах – для контроля за распределением помощи. Во-первых, это наши деньги, с наших налогов. Во-вторых, если наше родное государство не держать за руку, оно и это украдет!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»