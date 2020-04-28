Заслуженная артистка Беларуси провела с коронавирусом в больнице почти месяц 28.04.2020, 11:03

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Надежда Микулич

У Надежды Микулич были диагностированы двусторонняя пневмония и COVID-19.

Заслуженная артистка Беларуси, певица и композитор Надежда Микулич сообщила в «Фейсбуке» о своей выписке из 6-й больницы Минска. Около месяца назад у певицы были диагностированы пневмония и коронавирус.

«Попрощалась со своей палатой в 6 больнице. Огромное спасибо врачам, всему медперсоналу, санитарочкам, которые участвовали в моем выздоровлении! Почти месяц в больнице. Жаль, что не увидела ни одного лица. Но, даже через маски, чувствовались улыбки и добродушие. Надеюсь встретиться с ними в концертном зале. Я приду к ним не с болью, а с песнями! До встречи, дорогие наши спасатели! Врачи, медсестры, санитарки!», — написала она в Facebook.

8 апреля Надежда Микулич рассказала, что находится в больнице: у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, а тест на коронавирус показал положительный результат. Где заразилась, женщина не знает, возможно, после похода в гости (одна из женщин в компании заболела). 21 марта певица отработала концерт в санатории в Узденском районе, а 23 почувствовала себя плохо.