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ЕС выделит на восстановление туризма после пандемии €375 миллиардов

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  • 28.04.2020, 11:05
ЕС выделит на восстановление туризма после пандемии €375 миллиардов

Туристическая отрасль в Европе сократилась примерно до 10% от прежнего уровня.

Евросоюз выделит 375 млрд евро на восстановление туристической отрасли региона после пандемии коронавируса. В частности 255 млрд будут выделены правительствам для помощи туристическому сектору своих стран и около 120 млрд - предпринимателям и компаниям для перезапуска бизнесов, пишет zn.ua.

«Евросоюз оценил в 255 млрд евро помощь государствам членам объединения, необходимую для восстановления туристической отрасли после коронавируса. Еще около 120 млрд евро составят дополнительные инвестиции, которые должны помочь предпринимателям перезапустить бизнесы в сфере туризма», - рассказал исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер в интервью португальскому агентству Lusa.

По его словам, из-за карантина и ограничений по пересечению границ, которые введены для предупреждения распространения коронавируса, туризм в регионе сократился сначала до нуля, а сейчас до примерно 10% от прежнего объема.

«Связанные с туризмом отрасли также пострадали от этих мер. От круизных линий до туроператоров и авиакомпаний, все несут огромные убытки, которые составляет от 45% для авиаперевозчиков до 70% для отелей и ресторанов», - пояснил Сантандер.

По его оценке, связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в странах Евросоюза, так как если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то могут быть потеряны до 10 млн рабочих мест. Особенно сильно, как считают в ETC, пострадают страны Южной Европы - Португалия, Италия, Испания и Греция.

Европейская туристическая комиссия объединяет 33 национальных туристских администрации стран Евросоюза.


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