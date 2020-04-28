Леонид Заико: На два месяца страна могла бы лечь в карантин 8 28.04.2020, 11:24

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Зарплаты чиновников нужно снизить на 15%.

Экономический эксперт Леонид Заико рассказал, как Беларуси пройти через кризис, вызванный пандемией коронавируса. Среди рецептов – отменить налоги для бизнеса и на 15% снизить зарплаты чиновников, пишет kp.by.

Эксперт уверен, что снижение зарплат чиновникам позволит высвободить необходимые на поддержку бизнеса деньги.

- Леонид Федорович, наше правительство взяло курс на спасение экономики, чем и аргументирует отказ от карантина. Скажите, как экономист, кого выгоднее спасать: экономику или людей?

- Всегда на первом месте среди всех приоритетов стоит человеческая жизнь. Мы должны понимать, что человек для нас является целью номер один. А предприятия, заводы, машины, все остальное, особенно с учетом белорусской специфики, что мы за 30 лет ничего нового не создали, - весь этот металлолом абсолютно не интересен.

На мой взгляд, на два месяца страна могла бы лечь в карантин. Мы потеряли бы 16% ВВП, то есть по 8% ВВП за месяц, но все это спокойно бы закончилось, люди не болели бы в таком количестве. Через два месяца все опять заработало бы, за счет нарастания мы наверстали бы 6%, и по итогу получилось бы падение всего на 10%. Как экономист, хочу сказать, что в 2015 году у нас падение ВВП составило 37% в долларовом эквиваленте. Кто-то это заметил?

- Но не у всех белорусов есть сбережения, на которые они могут прожить два месяца без зарплаты. В других странах люди получают финансовую помощь от государства…

- Во многих странах людям дают деньги для того, чтобы люди не подняли волну возмущения. Трамп может раздавать деньги людям, он - миллиардер. Они сами доллары рисуют, захотели - напечатали 2 - 3 триллиона... Давать деньги именно людям - это правильное решение. Потребитель пойдет в магазин, купит товар. И через его покупку деньги пойдут наиболее конкурентным предприятиям.

Но если у нас примут решение раздавать людям деньги, то тогда власти включат печатный станок, напечатают 10 млрд рублей. Потом они уйдут на торговую сеть, белорусский рубль упадет. Кому такое решение будет нужно? Да и наше руководство не готово деньги просто так давать.

Что мы можем сделать? Можем выделить деньги на поддержку 15% наиболее нуждающихся. Это могут быть люди, нуждающиеся в лечении, ведь лекарства у нас дорогие. Это многодетные семьи, пенсионеры, которые живут на минимальную пенсию, люди, оставшиеся без жилья, это дети-инвалиды. Выплаты должны быть около 300 рублей в месяц с учетом реальных доходов. В каждом регионе, области, размер выплат может быть свой.

Также можно ввести такой инструмент, как талоны на продукты. На эти талоны можно будет получить банку консервов, пачку риса и прочее.

«Снижение зарплат чиновников - нормальная мера»

- Недавно власти приняли указ «О поддержке экономики», где в частности, предусмотрена отсрочка налоговых платежей и арендной платы. Какие еще меры, на ваш взгляд, должны быть приняты для поддержки госпредприятий и частного бизнеса?

- Нужно не просто сделать отсрочку, а отменить все виды арендной платы – хотя до 1 сентября. Отменить все виды налогов для малого бизнеса, особенно ИП. Никаких выплат в ФСЗН. В таких условиях бизнес сможет заработать, и не только для себя, ведь когда бизнес работает, есть рабочие места, есть доходы у их работников.

Но тогда возникнет вопрос: как платить пенсии? Возможно, для того чтобы поддержать детей и внуков, некоторые пенсионеры согласятся, чтобы пенсии снизили на два месяца на 15% - особенно бывшие депутаты и министры, у которых под 1000 долларов пенсия. У нас много работающих пенсионеров, в правительстве, например, в администрации Лукашенко. Они хоть раз принимали решение о снижении своих зарплат? В России уже не первый раз делается, когда снижают зарплаты чиновникам на 15%. Пусть у нас снизят зарплаты чиновникам и передадут деньги тем, кому действительно тяжело. Пусть администрация Лукашенко, правительство объявят, что в связи со сложным положением с мая снижают себе зарплату на 15%. Что в этом плохого? Ну, будет у идеологического работника в Гомеле зарплата не 1800 долларов, а 1500. Нормальная мера.

- А что делать тем, кто уже остался без работы или останется без нее в ближайшем будущем (водители международных маршруток, сотрудники ресторанов, гостиниц, детских центров и так далее)?

- Тем, кто потерял работу, стоит задуматься о перепрофилировании. С экономической точки зрения перераспределять бюджет в пользу тех, кто остался безработным, то есть изымать эти деньги из расходов на медицину, образование - это абсолютно неграмотное решение. А что с ними делать тогда? Принять меры по поддержке бизнеса и способствовать переобучению населения, причем переобучению с прицелом не на два месяца, а на многие годы вперед. По-прежнему нужны специалисты в IT-сфере, там все еще высокие доходы.

«Нас ждут 2 месяца шока и 8 лет глобального переустройства экономики»

- Можно спрогнозировать, как ситуация в белорусской экономике будет развиваться в ближайшем будущем?

- Сейчас мы упали. И есть два варианта. Первый - подняться, отряхнуться и пойти дальше. Так и хотят сделать. А второй вариант - подняться, поправить на себе одежду, зайти в магазин, купить велосипед и поехать, то есть перейти на новые технологии, новую интеллектуальную экономику и прочее. Страна должна выходить из экономики нефтегазового типа. Для того чтобы Беларусь перешла к интеллектуальной экономике, нужна новая элита, которая может воплотить эту идею в жизнь. Мы заканчиваем нефтяной век, нефть перестала чего-то стоить. Уже платят за то, чтобы ты ее купил и хранил. И газ вчерашний день. Оказалось, что в Москве, когда ввели карантин, на 70% упало загрязнение воздуха, потому что главный загрязнитель - это автомобили, которые работают на солярке или бензине. Электротранспорт нужен, чистая вода. Новое интеллектуальное общество, где главный ресурс - это знание и образование. Вот путь будущего.

В ближайшие два месяца будет состояние стресса, шока, а потом пружина начнет разжиматься, начнет увеличиваться производство. И с этого момента начнутся восемь лет глобального переустройства экономики. Люди уже понимают, что нужны другие товары с другим качеством, товары, которые обладают защищенностью от болезней. Люди уже понимают, что города с такой скученностью населения, как Москва и Нью-Йорк, - плохой вариант для жизни. Поэтому два месяца уйдут на то, чтобы прийти в сознание, а следующие восемь лет уйдут на то, чтобы менять жизнь в новом цивилизационном направлении развития.