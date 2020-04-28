На БелАЭС продолжают доставлять российских рабочих 28.04.2020, 11:55

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Минэнерго и «Росатом» не собираются отменять запуск станции в Островце.

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал в своем обращении 28 апреля, что белорусская атомная электростанция, которую строит компания, проводит предпусковые работы и подготовку к завозу ядерного топлива, передает «Радыё Свабода».

«На этом объекте продолжается плановая ротация персонала, - рассказал глава корпорации «Росатом» про БелАЭС. – На прошлой неделе доставили очередную группу рабочих, 43 человека. В ближайшие дни к отправке в Беларусь готовится еще несколько групп работников «Росатома» и подрядных организаций.

Про состояние 15 российских рабочих со стройки БелАЭС, которых держали в изоляции в Сморгонской больнице с подозрением на COVID-19, «Росатом» не рассказал.

Физический запуск первого энергоблока Белорусской АЭС в Островце должен начаться в июле 2020 года, а «энергетический запуск» ожидается в сентябре-октябре 2020 года, когда электричество начнет поступать с АЭС. Две недели назад на первом энергоблоке был успешно завершен так называемый «горячий пуск» реакторной установки - проверка систем перед физическим запуском.

Белорусская антиядерная кампания призвала отменить запуск БелАЭС из-за пандемии, закрытой границы с Россией и возможности заражения работников станции. В Минэнерго ответили, что планы менять не собираются. Неделю назад «Росатом» сообщил, что пока не видит рисков, связанных с переносом графиков.