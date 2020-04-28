закрыть
28 апреля 2020, вторник, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Financial Times: Путину подрежут крылья

  • 28.04.2020, 12:16
  • 3,347
Financial Times: Путину подрежут крылья

Кремлевский миф рассеивается.

"Репутация Владимира Путина как гениального тактика всегда была преувеличена. Однако, по любым меркам, выбор момента в его решении спровоцировать войну с Саудовской Аравией из-за цен на нефть в прошлом месяце - незадолго до того, как пандемия коронавируса стала вынуждать экономики всего мира к блокировкам, снижая спрос на нефть - был катастрофическим (...)", - пишет в редакционной статье британская газета Financial Times (перевод - inopressa.ru), добавляя, что сделка по сокращению добычи нефти две недели назад была заключена "слишком поздно" и ее объем "слишком мал".

"(...) В пятницу Путин признал, что Россия сейчас столкнулась с большим экономическим кризисом, чем глобальная рецессия 2009 года. (...) МВФ прогнозирует, что в этом году российский ВВП может сократиться на 5,5%, а по оценкам экономистов из московского либерального Института Гайдара, снижение составит 7-12%, что приведет к дефициту бюджета, который будет даже выше, чем 6%, как предполагает Центральный банк России. 150 млрд долларов нефтяных доходов, которые Россия направляла в Фонд национального благосостояния на черный день, могут покрыть часть дефицита бюджета, но в конечном итоге могут быть растрачены гораздо быстрее, чем ожидалось, - говорится в статье. - Между тем, пакет государственной поддержки в условиях пандемии к настоящему моменту составляет менее 3% ВВП, что составляет лишь небольшую долю по сравнению с пакетами большинства развитых стран, и он ориентирован на крупные компании, а не на малые предприятия и семьи. (...) По словам экс-министра финансов Алексея Кудрина, без работы могут остаться 8 млн россиян. Поскольку две трети граждан не имеют сбережений, это может привести к реальным страданиям".

"(...) Пандемия обнажает хроническое недофинансирование системы здравоохранения. Президент планировал удовлетворить требования россиян в отношении повышения уровня жизни, школ и здравоохранения с помощью дорогостоящих "национальных проектов", но рецессия затруднит их реализацию", - пишет редакция газеты. (...) Но даже сейчас вероятность того, что оппозиция "усилится настолько, что станет угрожать будущему Путина, невелика; россияне демонстрировали необычайную способность противостоять трудностям".

"Тем не менее, попытка президента изменить правила, чтобы он мог баллотироваться на переизбрание в 2024 году, частично направлена на подавление маневров среди "элит", которые действительно удерживают его у власти. Олигархи и силовики, которые считают его своим гарантом, будут следить за признаками ослабления его власти. Даже если маловероятно, что он захочет заключить мир на Украине - его флагманский внешнеполитический проект последних лет - его внутренние проблемы, возможно, гарантируют, что Путин не будет предпринимать никаких дальнейших экспансионистских действий в обозримом будущем", - заключает редакция.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин