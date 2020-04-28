Виктор Марчик: Весенний призыв нужно отменить 5 28.04.2020, 12:19

2,267

ВИКТОР МАРЧИК

Заражение казармы коронавирусом происходит моментально.

Как в Беларуси проходит пандемия коронавируса? Об этом «Слонiмскай газеце» рассказывает активист гражданской компартии «Европейская Беларусь» и член рады Белорусского национального конгресса слонимчанин Виктор Марчик.

— …Лукашенко говорит о короновирусе, что это психоз…

— Он говорит, что это психоз, чтобы оправдать свое бездействие. Не может быть так, чтобы у всего мира был психоз и один Лукашенко был здоровый. Он не может ввести карантин, так как понимает, что финансов на это нет даже на месяц. Меня поражает то, что даже те финансы, которые еще есть в бюджете, тратятся сейчас на игры и парады.

— Вы считаете, что Лукашенко боится паники?

— Лукашенко не может сделать масштабный карантин, тогда закроются предприятия. Людям нужно как-то жить, а значит, им нужно платить из бюджета хотя бы 50% средств от зарплаты. Это большая сумма денег. К тому же в условиях эпидемии следует освободить людей от уплаты коммуналки. Поскольку им платить не из чего будет, то эту обязанность должно взять на себя государство. Он это никак не может сделать, потому что денег нет.

— Нехватка медоборудования и средств индивидуальной защиты не только у населения, но и у медперсонала может привести к катастрофическим последствиям. На Ваш взгляд, Лукашенко действительно не задумывается о последствиях коронавируса?

— Чтобы ввести карантин, нужно продумать, кто будет платить за него. Он платить людям не сможет, жить станет не за что. И если возникнет вопрос: умереть с голоду или пойти воровать и грабить — выбор очевиден. Он это прекрасно понимает и пускает ситуацию на самотек. Естественно, для него и его окружения будут вип-палаты и аппараты искусственного дыхания. Большинство же людей будет тихо умирать дома… Я боюсь, что у нас будет такое же положение, как в Италии и других странах, где вирус уносит до тысячи людских жизней в день.

— Кроме опасения за имидж мнимой стабильности и спокойствия в стране, есть ли еще объяснения тому, что Лукашенко по примеру соседних стран не закрыл белорусскую границу?

— Это все связано с экономикой. Лукашенко знает, что если закроет границы, то не сможет вывозить продукцию и потеряет в деньгах. Собственно, ему-то и закрывать уже не надо, потому что она уже закрыта с другой стороны. Но ведь он хотел, чтобы и соседи не закрывали свои границы.

— Вы боитесь коронавируса? Как защищаетесь от него?

— Конечно, боюсь. Да и не все жители Слонимщины еще поняли, что это чума XXI века. И такое происходит не только в нашем городе. Люди спасаются сами. Кто-то стирает повязки, обрабатывает их спиртом. Заметил, что люди друг от друга отдаляются, сторонятся. Многие не пускают детей в садики, продлены школьные каникулы. У нас только начинает все развиваться и будет ухудшаться ситуация.

— Что за обращение Вы подготовили для слонимчан?

— Военные — это наши дети. Они живут в казармах, постоянно общаются друг с другом. На выходные к ним приезжают родственники. Близкие могут передать эту заразу, даже сами того не ожидая. Заражение казармы пройдет моментально, а там — всей части. Я вижу единственный выход — изоляция. Никого из приезжающих не допускать к солдатам и проверять при малейшем подозрении. Там массовость — никуда не спрячешься, дистанцию держать не будешь. Представьте, если вся армия ляжет? Дееспособности страны не будет никакой. Дембелей нужно отпускать, но перед этим — двухнедельный карантин.

— Вы выступаете за ограничение посещений или полную их отмену?

— Я выступаю за полную отмену посещений. Призыв весенний нужно отменить. Новобранцы придут же c гражданки. Неизвестно, в каком состоянии они придут. А вдруг случится, что кто-то придет с этой заразой? Они же заразят всех остальных. Полная изоляция.

— А вдруг пандемия у нас задержится? Насколько тогда придержать призывную кампанию?

— Вопрос интересный. Действительно, если призывную кампанию остановить на период пандемии коронавируса, а она продлится год, кто же тогда будет служить? В таком случае хотя бы пройти пик вспышки, потом можно развернуть армейские полевые госпитали, слава богу, наступает теплое время года. Всех призывников отправлять на двухнедельный карантин и только после тщательной проверки и с отрицательным результатом теста отправлять для несения воинской службы в часть.