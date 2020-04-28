Власти испугались блогера Сергея Петрухина 6 28.04.2020, 12:40

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Сергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

На него хотят завести уголовное дело.

Как сообщил правозащитник "Весны" Владимир Величкин, в отношении брестского блогера Сергея Петрухина милиция начала проверку в рамках статьи 188 Уголовного кодекса ("Клевета"). Подробности дела уточняются, сообщает сайт spring69.org.

За последнюю неделю это второй случай в отношении регионального активиста, когда милиция начинает проверку в рамках диффамационной статьи Уголовного кодекса. Напомним, вечером 23 апреля к правозащитнице Алене Маслюковой пришла милиция домой с осмотром в рамках проведения проверки по заявлению Зобовой, которое влечет уголовную ответственность по статье 189 Уголовного кодекса "Оскорбление". Алена Маслюкова отказалась от дачи объяснений по статье 27 Конституции. По результатам проведенного осмотра у Алены Маслюковой были изъяты смартфон и ноутбук. Сейчас они находятся на экспертизе.

Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий связывает проверку и в отношении блогера Сергея Петрухина, и правозащитницы Алены Маслюковой с приближающейся президентской избирательной кампанией, которая вскоре начнется.

"Таким образом власти оказывают давление на региональных активистов, пытаются завязать им рот", — отмечает Алесь Беляцкий.