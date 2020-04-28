закрыть
28 апреля 2020, вторник, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Власти испугались блогера Сергея Петрухина

6
  • 28.04.2020, 12:40
  • 5,745
Власти испугались блогера Сергея Петрухина
Сергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

На него хотят завести уголовное дело.

Как сообщил правозащитник "Весны" Владимир Величкин, в отношении брестского блогера Сергея Петрухина милиция начала проверку в рамках статьи 188 Уголовного кодекса ("Клевета"). Подробности дела уточняются, сообщает сайт spring69.org.

За последнюю неделю это второй случай в отношении регионального активиста, когда милиция начинает проверку в рамках диффамационной статьи Уголовного кодекса. Напомним, вечером 23 апреля к правозащитнице Алене Маслюковой пришла милиция домой с осмотром в рамках проведения проверки по заявлению Зобовой, которое влечет уголовную ответственность по статье 189 Уголовного кодекса "Оскорбление". Алена Маслюкова отказалась от дачи объяснений по статье 27 Конституции. По результатам проведенного осмотра у Алены Маслюковой были изъяты смартфон и ноутбук. Сейчас они находятся на экспертизе.

Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий связывает проверку и в отношении блогера Сергея Петрухина, и правозащитницы Алены Маслюковой с приближающейся президентской избирательной кампанией, которая вскоре начнется.

"Таким образом власти оказывают давление на региональных активистов, пытаются завязать им рот", — отмечает Алесь Беляцкий.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин