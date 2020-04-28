Ким Чен Ын переведен на «телеграфный режим»? 7 28.04.2020, 12:32

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Ким Чен Ын

Фото: AFP/KCNA/KNS

Диктатор не появляется на публике с 11 апреля, СМИ обсуждают его возможных преемников.

Ким Чен Ын, глава Госсовета КНДР, верховный главнокомандующий и лидер Трудовой партии Кореи, не появлялся на публике уже более двух недель. Последний раз он сделал это 11 апреля, когда провел заседание политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи, посвященное вопросам внутренней политики. На следующий день он пропустил ежегодную сессию Верховного народного собрания (парламента), а 15 апреля впервые за почти десять лет правления не появился на торжественной церемонии, посвященной дню рождения его деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, пишет РБК.

Пропуск двух важных мероприятий спровоцировали слухи о болезни и смерти 36-летнего северокорейского правителя. В субботу о том, что он умер, сообщила вице-президент нишевого гонконгского спутникового телеканала HKSTV Цинь Фэн.

При этом государственные СМИ Северной Кореи продолжают сообщать о том, что Ким Чен Ын работает. Так, 20 апреля «уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Республики Куба», передало агентство ЦТАК, 23 апреля телеграмму от Ким Чен Ына якобы получил правитель Сирии Башар Асад , а 27 апреля — президент ЮАР Сирил Рамапос .

Reuters сообщил об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына

Подкрепил мнение о том, что Ким Чен Ын жив, советник президента Южной Кореи. «Он с 13 апреля находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано», — пояснил Мун Чжон Ин 27 апреля. Вонсан расположен на восточном побережье страны, там находится туристическая зона.

Источники Reuters ранее сообщали, что в Северную Корею направилась группа китайских врачей. Эта информация не была опровергнута Пхеньяном.

Кто продлит правление династии Ким?

Среди тех, кого эксперты называют возможным следующим правителем страны, — Ким Е Чжон , родная 32-летняя сестра Ким Чен Ына. Financial Times называет ее любимицей Ким Чен Ира, который восхищался ее умом. «Эта девушка получила мастер-класс по северокорейской политике», — заявил изданию эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден . Она постоянно участвует в важных встречах и мероприятиях. Внимание к ней было привлечено, когда в 2018 году она отправилась на Олимпийские игры в Южную Корею, став первой представительницей династии Ким, которая посетила соседнюю страну (Пхеньян и Сеул не имеют мирного договора по итогам корейской войны 1950–1953 годов). Она также принимала участие в переговорах брата с Дональдом Трампом, а в декабре 2019 года эксперты обратили внимание на то, что она вместе с братом поднялась на лошадях на сакральную для северокорейцев гору Пэктусан.

Препятствием на пути Ким Е Чжон к верховной власти могут стать патриархальные принципы конфуцианства, которым следует северокорейское общество. Однако бывший аналитик ЦРУ Брюс Клингер указывает, что Ким Е Чжон набрала достаточную популярность.