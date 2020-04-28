Врач из Витебска: У нас военное положение, «короны» очень много, больных класть некуда 11 28.04.2020, 12:49

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скриншот из видео

Эмоциональный и откровенный разговор с лечащим доктором.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Баста" – эмоциональный и откровенный разговор жителя Витебска с лечащим врачом в одной из больниц города, где госпитализированы зараженные коронавирусом.

Из диалога хорошо понятна ситуация, которая сложилась в областном центре сегодня. Нет тестов для диагностики коронавируса, нет мест в больницах, "военное положение”, "весь город загружен пневмонией, "короны" очень много, больных девать некуда".

- Скажите, почему меня не распределили с самого начала в больницу, чтобы взять тесты?

- Вы у меня спрашиваете?

- А у кого мне спросить?

- Есть главврач, начмед! Это мое руководство, я только выполняю. Я исполнитель, понимаете? Я – доктор. У меня указание, приказ по больнице. Все. Это не я придумал. Помните, я вас развел? Помните по палатам? Так или нет?

- Так.

- А потом поступила новая партия, куда их положить? Вас опять собрали в кучу, а их в другие палаты, чтобы контакты с другими исключить.

- Хорошо, мы целую неделю провели, все палаты были пустые, наша одна палата и мы лежали неделю с вирусным больным. Хотя можно было нас разложить.

- Откуда я знал, что у него Covid-19? Анализ когда пришел? Скажи мне ответ пожалуйста? Как я мог это предупредить ребята? У вас взяли анализ. Какого числа взяли?

- Двадцать первого.

- Не было тестирования, проблема и сейчас проблема с тестированием. Еще больше чем тогда.

- А кричат, что тесты уже есть.

- Что у вас кричат? Кто кричит?

- Лукашенко

- Я понимаю, ну вы ж почитайте другие какие-то источники, я не знаю…

Чего мы нервничаем? Я не понимаю, это ведь не от меня исходит. Я тебе еще лучше сделал, развел тебя в другую палату, хорошо все, прекрасно. Поступила новая партия. Весь город загружен пневмонией, "короны" очень много. Почти везде корона. Больных девать некуда, вчера уже повезли чисто одни "короны", подтвержденные в хирургическое отделение, забили, класть некуда. Что сделали дальше, неврологическое отделение, слышишь меня?

- Да я слышу.

- Неврологическое отделение, дышать тяжело, отрицательных перевели сюда, а из города положительных загрузили уже неврологическое отделение. Ты понимаешь, что происходит? Это я все это делаю?

- Я понял. Я понимаю все это.

- Так чего ты меня снимаешь? Когда вы поступили, палаты были пустые, потому что мы ждали поступления, и оно началось, это поступление. Через неделю. Рассчитывали, что это небольшой всплеск будет, мы вас пролечим, выпишем и тогда других запустим. А видите, что случилось? Больше скажу, вчера вопрос стоял чтобы сюда даже могли с Covid-19 положить. Людей класть некуда, понимаете? Ну не готовы мы к этой эпидемии!

- Я к вам претензий никаких не предъявляю…

- Так я вам просто объясняю. Вот вы говорите, что в печати Лукашенко обещает одно, пишет другое, но мы же в реальной жизни живем, вы же разумный человек, оцениваете, видите, что происходит.

Я еще раз объясняю, у нас военное положение, весь город забит пневмониями. Это не обычная ситуация, чтобы проктолог лечил пульмонологических больных, это нормально или нет? Но такая ситуация возникла. Докторов нет, завтра придет еще один доктор, но он тоже проктолог. Слава богу, выйдет с больничного. Пишут, что в Бресте, положили больных, этаж загрузили, а докторов не было. Понимаете какая ситуация?

Просто сейчас ситуация, которая в стране у нас и в медицине, я не знаю, когда такая ситуация была, чума какая-нибудь. Всемирная пандемия.

Вчера было два или три теста на все отделение, сегодня у нас уже двенадцать тестов, это прогресс. Второй партии, что после вас поступили, мы не сделали никому. Все они лежат нетестированные с первого числа. Нет тестов, если бы были, я бы их направо и налево делал. Нет. И это не от меня зависит. И руководство наше об этом знает, значит и еще выше знают, что нет этих тестов. Ладно, мы здесь воздух гоняем и больше ничего.

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