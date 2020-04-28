Андрей Козловский: Только в Минске коронавирусом болеет под 200 тысяч человек 3 28.04.2020, 13:29

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Как переживает СOVID-19 семья известного рокера.

У одного из пионеров белорусского хард-рока, основателя культовой группы «Сузор’е» Андрея Козловского положительный результат теста на коронавирус. Его жена, керамистка и педагог Тамара Юркевич тоже заразилась, передает «Радыё Свабода».

Полсотни человек в ожидании приема

Известный белорусский рок-музыкант предположил, где и когда он мог заразиться. По его словам, чуть более месяца назад он и его жена отвозили 92-летнюю тещу в больницу скорой помощи. Там они провели шесть часов в приемном покое среди людей, которые чихали и кашляли. В начале апреля пожилой женщине снова стало плохо. Ее перевезли в 5-ю больницу, где картина повторилась - десятки реальных и потенциальных больных в одном помещении.

«Может, полсотни человек в ожидании приема, - говорит он. - Хоть нашу бабушку и пропустили без очереди, потому что в основном все моложе, но это заняло 4,5 часа. Итак, примерно у каждого пятого подтверждалась пневмония. А всех остальных отправляли домой - без тестов, без чего-либо. У тещи ничего подозрительного в легких не увидели - до свидания. И не важно, что столько времени все дружно просидели рядом. Это для понимания того, как работает система на начальном этапе, на приеме».

После приостановки деятельности рок-группы «Сузор’е» в начале 1990-х Андрей Козловский работал звукорежиссером и настраивал профессиональное оборудование. В последние годы он зарабатывал на жизнь, играя с кавер-группой Global Sound Band в минских клубах, барах, ресторанах. Но не считает, что мог заразиться во время выступлений.

«В то время у меня было несколько выступлений, но что-то подцепить вряд ли мог, - убежден музыкант. - В марте в ресторане «Бруклин» или в том же баре возле ратуши «0,5» людей было совсем мало. Кроме того, посетители находились за столиками вдали от сцены, поэтому прямые контакты исключены. На всякий случай мы тоже держались подальше друг от друга, обниматься и целоваться никто не лез. Все мои коллеги сегодня здоровы, кроме меня».

Пришлось приложить немало усилий, чтобы через два дня все же сделали тесты

С разницей в несколько дней пара почувствовала себя плохо: поднялась температура, заболело горло, появился кашель. Врачи лечили, как от обычной простуды: Андрею прописали легкие антибиотики, Тамаре оформили больничный. Но прошла неделя и улучшения не последовало.

«У нас на руках полулежащая теща с целым букетом болезней, без внимания не оставишь, - говорит Андрей. - И в то же время случилась еще одна беда. Жену с травмой положили во 2-ю больницу, сказали, на полторы-две недели. И дословно через три дня поступил приказ освободить места, потому что везут «коронников». И ее вместе с другими - на досрочную выписку. Правда, держалась температура, плохо себя чувствовала, поэтому сделали тест. И он оказался положительным».

Андрей Козловский с сыном Акимом автоматически стали «контактами первого уровня». Инфекционисты из разных учреждений начали звонить, в основном интересовались температурой, самим провериться не предлагали. Говорит, что пришлось приложить немало усилий, чтобы через два дня все же сделали им тесты. У отца коронавирус подтвердился, у сына – нет.

«А в прошлый понедельник у меня на руках умерла теща, - продолжает музыка. - Думаем, что тоже последствия коронавируса: просто не могла не подхватить, так как мы находились с ней в постоянном контакте до самого конца. Но, поскольку у нее километровый список хронических заболеваний, только он отражен в истории болезни. Тот случай, когда вирус только приблизил финал».

Андрей самоизолировался в квартире-студии, жена и сын пока живут отдельно. Добавляет, что им не было назначено никакого специального лечения: отпили свои курсы антибиотиков, и на этом все. Температура прошла, от симптомов остались только приступы кашля. В то же время, контроль за соблюдением карантинного режима ведется постоянно: инфекционисты набирают на домашние и мобильные телефоны, через домофон присутствие фиксируют милиционеры.

Сфера обслуживания легла полностью

Следующее тестирование на COVID-19 Андрею Козловскому назначили на 30 апреля. Если результат будет отрицательный, через несколько дней будет проведен еще один дополнительный анализ - чтобы перевести из списка больных в число тех, кто вылечился. В противном случае режим изоляции придется продолжить. Аналогичную процедуру должна пройти и жена.

«Как я понимаю ситуацию, коронавирусом болеет под 200 тысяч только в Минске, - считает рокер. - Это все, кто кашляет в кулак и переносит болезнь на ногах».

В марте Андрей Козловский и со своей командой успели отыграть несколько программ в столичных клубах и барах. Зато этот месяц остался в полном минусе. В результате - ни заработка, ни светлых перспектив возвращения на сцену.

«Сфера обслуживания легка полностью: один за другим закрываются бары, продаются клубы, - говорит профессиональный музыкант. - Друзья, с которыми столько отработал, без какой-либо дипломатии констатируют, что оказались в полной… Проще выставить все за бесценок, чем ждать просвета – скидывают аппаратуру, увольняют людей. Администратор, бармен, официантка - вот и весь персонал».

Андрей Козловский говорит, что в те сумасшедшие полтора месяца, которые выпали на долю его семьи, даже не вспоминал про основное занятие. Но на днях снова взял гитару в руки.