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В Беларуси хотят ввести новые изменения по посылкам из-за границы

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  • 28.04.2020, 13:42
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В Беларуси хотят ввести новые изменения по посылкам из-за границы
Иллюстрационное фото

Кого затронут нововведения?

В Беларуси могут ввести очередные изменения, которые касаются посылок из-за границы. Сейчас специалисты ГТК и Минздрава рассматривают возможность расширить перечень заболеваний, при наличии которых белорусы могут заказывать из-за границы посылки с медоборудованием и продуктами питания по повышенным лимитам — на 200 евро за одно почтовое отправление. Напомним, для остальных белорусов разовая норма посылки по стоимости составляет 22 евро, пишет tut.by.

Сейчас в числе заболеваний, при наличии которых разрешено заказывать из-за границы медобрудование и продукты питания на 200 евро и весом до 31 килограмма без уплаты таможенных платежей, значатся в том числе буллезный эпидермолиз; сахарный диабет; фенилкетонурия; нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь «кленового сиропа» (лейциноз); другие виды нарушения обмена веществ аминокислот с разветвленной цепью; (метилмалоновая ацидемия и пропионовая ацидемия); нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена лизина и гидроксилизина (глутаровая ацидемия тип 1); нарушения обмена жирных кислот.

Белорусам с этими заболеваниями по состоянию здоровья зачастую приходится заказывать из-за границы медобрудование и продукты питания.

В Беларуси с 1 января 2019 года повысили месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с 22 евро до 200 евро. Однако для белорусов, страдающих определенными заболеваниями, норму беспошлинного ввоза товаров по почте решили повысить до 500 евро и 31 килограмма в месяц. С 1 января 2020 года лимиты сократили до 200 евро (лимиты по весу остались прежними — 31 кг в месяц).

Напомним, с 1 мая власти ввели изменения по посылкам из-за границы и ввозу товаров из-за рубежа. К примеру, отменяются месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг.


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