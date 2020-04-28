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Видеохит: Американец открыл ресторан для белок и птиц с настоящими столами

  • 28.04.2020, 13:59
Видеохит: Американец открыл ресторан для белок и птиц с настоящими столами

В меню — яблоки и корочки от пиццы.

Джеймс Вриланд из города Оук-Парк в штате Мичиган открыл во дворе своего дома ресторан для белок и птиц. Территория заведения обнесена небольшим деревянным забором. Внутри расставлены миниатюрные столы для пикника, статуи белок и даже вешалка для одежды, пишет «Медуза».

Перед входом в ресторан есть стойка с меню. И вот чем угощают у Вриланда:

ассорти из семян

зачерствевший хлеб

корочки от пиццы

арахис

яблоки

По словам хозяина, ресторан действительно пользуется популярностью у местных белок и птиц.

На посетителей можно посмотреть в инстаграме Вриланда и его фейсбуке, где он проводит прямые включения из своего ресторана.


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