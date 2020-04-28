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В Минском кожвене от пневмонии с коронавирусом умерла медработница

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  • 28.04.2020, 14:12
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В Минском кожвене от пневмонии с коронавирусом умерла медработница
Иллюстрационное фото svaboda.org

Медсестра работала в 5-м отделении, где лежат с COVID-19.

Анна С. была медсестрой в дерматовенерологическом отделении № 5 Городского клинического кожно-венерологического диспансера.

О смерти медсестры belsat.eu сообщили читатели. В 5-м отделении подтвердили, что женщина умерла от пневмонии 25 апреля, у нее был коронавирус.

«В нашем отделении все лежат с COVID-19. Пока что все спокойны. Медработников хватает. Есть больные, но пока что это первый такой случай», - заявили в отделении.

Анна С. была профессионалом своего дела, добрым и чутким человеком, говорится в некрологе от имени работников городского клинического кожно-венерологического диспансера.

Минздрав официально не называл количество умерших от коронавируса медиков. Однако в СМИ появлялась информация минимум о таких случаях. В Витебске 3 апреля умерла 47-летняя медсестра Светлана К., 16 апреля 41-летняя медсестра областной клинической больницы Надежда Ф. в Борисове 8 апреля ушел из жизни 50-летний фельдшер «скорой помощи» Василий Л., в Минске 20 апреля – медсестра Наталья Ш., в Буда-Кошелево 21 апреля – врач «скорой помощи» Галина Н. СМИ также сообщали о смерти 57-летней работницы Бешенковичской санитарно-эпидемиологической службы Натальи Л.


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