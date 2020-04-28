Греция вводит масочный режим в закрытых общественных местах 28.04.2020, 14:31

Их будут использовать в магазинах, больницах и клиниках.

В связи с неизбежным ослаблением коронавирусных ограничений Министерство здравоохранения Греции приняло решение в пользу обязательного использования масок для лица в закрытых общественных местах, таких как продуктовые магазины, больницы, клиники, парикмахерские.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Комитет экспертов министерства настаивает на том, что использование масок не должно приводить к ложному чувству безопасности и оно не может заменить собой социальное дистанцирование, гигиену рук и избежания прикосновений к лицу (глазам, носу, рту).

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, маски для лица могут использоваться общественностью для снижения вероятности распространения коронавируса людьми, которые были инфицированы, но остаются бессимптомными.

Официальный представитель министерства здравоохранения Греции Сотирис Циодрас подчеркнул, что неосторожное использование масок не только не снизит риск заражения, но и увеличит его.