Госпитализирован настоятель минского храма праведной Софии Слуцкой 1 28.04.2020, 14:33

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У него пневмония.

Настоятель православного Храма праведной Софии Слуцкой на улице Казинца, 108 в Минске госпитализирован в больницу с пневмонией. Ему сделан тест на коронавирус, но результата пока нет, сообщает Telegram-канал "Баста!".

"Храм праведной Софии Слуцкой, город Минск. С самой Пасхи настоятель ходил с температурой и служил. Ездил сдавал анализы, но они ничего не показали. Вчера забрали с пневмонией. Лежит в 3-й городской клинической больнице в Минске", - написал один из прихожан.

Госпитализацию настоятеля подтвердили его родственники, а также священники храма, где он служит.

"Забрали с пневмонией, поэтому служб пока не будет, диагноз "коронавирус" пока не подтвержден", - сказали в храме.

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