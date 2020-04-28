Запасы валюты в российских банках рухнули на треть 28.04.2020, 14:41

К процессу отзыва вкладов гражданами массово присоединились юрлица.

Российская банковская система в марте столкнулась с крупным оттоком валютных клиентов.

К набегу вкладчиков, массово закрывавших долларовые депозиты, присоединились юрлица, которые начали выводить валюту со счетов, пишет finanz.ru.

За месяц банки вернули клиентам 6,2 млрд долларов. Из этой суммы с корпоративных депозитов «утекло» 1,2 млрд долларов, а с розничных 5 млрд долларов. Отток валюты физлиц стал рекорным за все время доступной на сайте ЦБ статистики.

«Такой отток валютных средств физлиц выглядит нетипичным (для сравнения - в марте прошлого года был приток 1,4 млрд долларов и обусловлен ростом недоверия населения к некоторым банкам, типичная реакция в кризисных обстоятельствах», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Часть оттока банки смогли покрыть за счет возврата ранее выданных валютных займов (на 1,2 млрд долларов). Тем не менее чистый отток валюты по кредитно-депозитным операция составил внушительные 4,8 млрд долларов.

Чтобы расплатиться с клиентами, банки задействовали собственные резервы - наличную валюту, которая хранится на зарубежных счетах. Оттуда за месяц было выведено 3,9 млрд долларов.

Некоторым банкам пришлось занимать валюту у Минфина, который по итогам месяца влил 2,5 млрд долларов в систему, увеличив валютную «подпитку» банков за счет бюджета до 3,6 млрд долларов.

По итогам марта запасы свободной валюты у банков сократились почти на треть - с 13,8 до 9,4 млрд долларов, оценивает Райффайзенбанк. Это средства, которые банки держат на зарубежных депозитах и корсчетах сверх суммы, которую сами должны клиентам по расчетным счетам.

«Валютная подушка» банковской системы может быть исчерпана к июню, учитывая предстоящий (после снятия карантинных ограничений в Европе) всплеск импорта (в том числе из-за эффекта отложенного спроса), а также сохранение низких цен на экспортируемое из РФ сырье, отмечает Порывай.

«Это может повлечь рост стоимости валютной ликвидности на локальном рынке и ослабление рубля», - добавляет он.

На начало года у банков было больше 17 млрд долларов свободной валюты, которую они «копили» в 2018-19 гг на фоне относительной стабильности рубля.