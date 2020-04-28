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«Баста»: Коронавирус поразил последний «чистый» район Витебской области

  • 28.04.2020, 14:46
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«Баста»: Коронавирус поразил последний «чистый» район Витебской области
Фото: radzima.org

Информацию о COVID-19 подтвердили сотрудники местной больницы.

Коронавирус добрался до последнего "чистого" района Витебской области. Информацию о случаях Covid-19 в Россонах нам подтвердили сотрудники центральной районной больницы, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В городском поселке Россоны первый случай коронавируса. Парень из Витебска привез. Сдал в Витебске первый тест – отрицательно. Потом второй сдал и уехал в Россоны. Из Витебска позвонили, сказали, что положительный. А он думал, что и второй будет отрицательный.

У него заражение проходило бессимптомно, поэтому он так отнёсся. В Россонах успел пообщаться с кучей своих друзей, и погулять вечером", - написал читатель канала из Россон.

"Есть случай заражения в Россонах, сейчас проверяем контакты", - сообщил сотрудник ЦРБ.

Источник в Витебской областной клинической больнице, в свою очередь, сообщил нам, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех райцентрах области.

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