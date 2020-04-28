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Кто такой «Владимир Иванович», которого ищет следствие по делу MH17

  • 28.04.2020, 14:53
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Кто такой «Владимир Иванович», которого ищет следствие по делу MH17
Андрей Бурлака
Фото: BRYANSKOBL.RU

Его называют командиром всей операции на востоке Украины.

BBC стало известно возможное имя одного из главных фигурантов дела о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения самолета, этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, лично общавшиеся с этим человеком, сказали журналистам, за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" могут быть одним человеком.

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители "ДНР" между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, журналисты получили информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения "Боинга" Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Фоноскопическая экспертиза, сделанная по запросу, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича".

Один источник, назвавший вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - Героя России.

Журналистам не удалось найти указ о присвоении генералу этой награды, но известны случаи, когда звание Героя России присваивалось закрытым указом, который никогда не публиковался.

Из открытых источников следует, что до 2014 года Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Кто такой Владимир Иванович

В ноябре 2019 года Объединенная следственная группа выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования крушения авиалайнера 17 июля 2014 года.

Следователи отмечали, что несколько бывших членов "ДНР" согласились дать JIT показания о военном влиянии России на ход вооруженного конфликта.

Фото: Reuters

"В первой половине июля 2014 года "ДНР" вела ожесточенные бои с украинскими вооруженными силами, - говорится в обращении следственной группы. - В этот период имели место многочисленные телефонные разговоры, касающиеся военных действий, с Российской Федерацией. В разговоре с пользователем номера серии (*8563) Бородай (Александр Бородай - российский политтехнолог и первый глава самопровозглашенной "ДНР", покинувший этот пост в августе 2014 года - прим.) рассказывает о военной поддержке. Бородай обращается к нему "Владимир Иванович" и спрашивает, могут ли "наши" вертолеты совершить атаку возле Марьинки".

Александр Бородай не ответил на многочисленные звонки журналистов.

В телефонных переговорах представителей самопровозглашенной "ДНР", которые были перехвачены Службой безопасности Украины и приобщены к материалам дела о крушении МН17, Владимира Ивановича называют "большим начальником, прилетевшим из Москвы". Всего следователи выложили записи четырех разговоров, в которых участвует "Владимир Иванович", и пяти разговоров, в которых он упоминается.

Во время одного из разговоров представитель "ДНР" говорит "Владимиру Ивановичу", что получил его номер от главы Крыма Сергея Аксенова. "ДНР"овец утверждает, что Аксенов согласовал с директором ФСБ Александром Бортниковым поставку приборов ночного видения, камуфляжной формы, противогазов, "железа", а также боеприпасов и бронемашин воюющим самопровозглашенным республикам Донбасса.

В еще одной беседе бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) жалуется неустановленному лицу: "Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми. Мои люди будут выполнять мои приказы".

Журналисты связались со Стрелковым по телефону. В ответ на вопрос, знает ли он Андрея Бурлаку, Стрелков, выдержав паузу, ответил: "Знаете, что-то знакомое, но не помню точно".

- Не общались никогда с ним?

- Может, и общался, я же со многими общался. Андрей Иванович Бурлака… Просто напомните, потому что очень много же в свое время народу проходило.

Услышав про "Владимира Ивановича", Игорь Стрелков сказал: "Я понял, это связано с "Боингом". Ну, вы знаете мой ответ: ополчение "Боинг" не сбивало, больше ничего не комментирую".

Представители "ДНР" в разговорах с "Владимиром Ивановичем" также упоминают фамилию Владислава Суркова. В то время Сурков был помощником президента Владимира Путина и курировал украинское направление российской политики вплоть до своей отставки в феврале 2020 года.

На записях, опубликованных JIT, слышно, что когда "ДНР"овцы разговаривают между собой о "Владимире Ивановиче", они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова (в 2015 году получил звание генерал-полковника, в 2016-м стал командующим Воздушно-десантными войсками, в 2020-м - Героем России - прим.).

Кто такой Андрей Бурлака

Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил погранучилище, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске. В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

После работы на Сахалине - перевод в Москву, где он уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.

Источник , имеющий доступ к системе "Розыск-Магистраль" (там хранятся данные о передвижениях граждан на поездах, самолетах и автобусах), установил даты поездок генерала Бурлаки в период с 2014 по 2019 год.

В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Андрей Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону - город в тот момент превратился в главный перевалочный пункт для россиян, которые хотели принять участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик.

16 или 17 апреля 2014 года (у генерала были куплены билеты на оба рейса) Андрей Бурлака вернулся в Москву из первой поездки в Ростов - точная дата его приезда неизвестна. За несколько дней до этого, в ночь с 11 на 12 апреля, группа из 52 человек во главе с Игорем Стрелковым пересекла российско-украинскую границу в Донецкой области и захватила Славянск.

Спустя два месяца, 17 июня 2014 года, генерал Бурлака вновь вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, а 20 июня вернулся обратно. Эта поездка состоялась вскоре после первой личной встречи Владимира Путина с только что избранным тогда президентом Украины Петром Порошенко в Нормандии.

По итогам тех первых переговоров Владимир Путин дал указание погранслужбе ФСБ России принять меры по усилению режима охраны границы России с Украиной с целью исключить незаконные переходы, сообщала пресс-служба Кремля 7 июня.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко за день до этого утверждала, что Киев и Москва договорились о совместных действиях по закрытию участков границ на юго-востоке страны. Выполнена эта договоренность в итоге не была, и граждане России летом 2014 года продолжали беспрепятственно пополнять ряды вооруженных сил самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Наконец, 15 июля 2014 года генерал Андрей Бурлака снова вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону. 17 июля над Донецкой областью был сбит "Боинг" "Малазийских авиалиний" с 298 пассажирами на борту. На следующий день, 18 июля, Бурлака вернулся из Ростова в Москву и больше, как следует из данных, имеющихся в распоряжении журналистов, в 2014 году в Ростов-на-Дону не ездил.

Как рассказал журналистам источник, имеющий доступ к персональным базам данных, из системы "Розыск-Магистраль" задним числом были удалены все данные о перелетах генерала Бурлаки за 2014 год. Информацию о его перемещениях источнику удалось достать из архивной копии этой системы.

Фото: Getty Images

12 апреля 2014 года группа вооруженных людей во главе с гражданином России Игорем Стрелковым (Гиркиным) начала захватывать административные здания в Славянске на юго-востоке Украины. С тех пор противостояние вооруженных сил Украины и сторонников отделения Донбасса распространилось на часть территорий Донецкой и Луганской областей.

Киев считает, что вооруженный конфликт был инициирован и координировался российскими спецслужбами. Россия отвергает эти обвинения.

В июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний" МН17. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Объединенная следственная группа считает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", прибывшим в Донбасс с территории России. Москва называет такие заявления необоснованными и бездоказательными.

Интенсивность боевых действий существенно снизилась в марте 2015 года - через несколько недель после подписания второй части Минских соглашений. Однако локальные столкновения продолжаются до сих пор, ежедневно унося несколько жизней. По данным ООН, с 2014 года в конфликте на юго-востоке Украины погибло более 13 тысяч человек, более миллиона людей стали беженцами.

Британские эксперты провели фоноскопическую экспертизу голосов Андрея Бурлаки и "Владимира Ивановича". При этом специалистам не сообщили, чьи голоса они слышат на записях и к каким событиям относятся диалоги

Для того чтобы установить, являются ли "Владимир Иванович" и Андрей Бурлака одним и тем же человеком, журналисты обратились к специалисту с просьбой провести фоноскопическую экспертизу.

Ведущий специалист лаборатории Martin Barry Forensic Services (MBFS) Мартин Барри с 1992 года проводит криминалистические экспертизы в рамках расследования уголовных дел в судах Великобритании - как по запросу адвокатов, так и по заказу полиции и прокуратуры. Барри также является членом Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Журналисты передали Барри и экспертам его лаборатории записи перехватов телефонных разговоров "Владимира Ивановича", которые обнародовала Объединенная следственная группа.

В качестве образца голоса генерала Бурлаки журналисты предоставила фрагменты новостных сюжетов о визите Бурлаки в Оренбург в январе 2013 года, а также интервью, которое он давал в 2018 году для фильма, посвященного работе Пограничной службы России.

Журналисты не сообщили экспертам, чьи голоса они слышат на записях и к каким событиям относятся диалоги. По просьбе специалистов аудиозаписи были разделены на две части. Голос с записей, опубликованных следователями, был помечен как "неизвестный человек". Голос публичных выступлений генерала был помечен как "Алекс".

При работе специалисты оценивали голоса и при помощи автоматизированных программ, а также используя лингвистический анализ.

Эксперты пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки.

"Я прихожу к выводу об умеренной степени поддержки гипотезы, что голос неизвестного человека ("Владимира Ивановича") является голосом Алекса (генерала Андрея Бурлаки)", - пишет в своем заключении Мартин Барри.

Специалисты пояснили, почему не могут с большей уверенностью сказать, принадлежит ли голос на всех аудиозаписях одному человеку. Они пришли к выводу, что голос Владимира Ивановича звучит напряженно, местами скрипуче, но без элементов шепота. А голос генерала Бурлаки во время интервью звучит "равномерно вяло, с сильными элементами шепчущего звукообразования и без скрипучести".

Как поясняет эксперт Барри, есть две возможные причины такого различия: либо исследуемые образцы голоса принадлежат разным людям, либо речь по стилистике разительно отличается в зависимости от ситуации. То есть, например, человек привык разговаривать с журналистами в одной манере, а с подчиненными - совсем в другой.

"Найти всю цепочку"

Москва последовательно отрицает свое участие в конфликте на юго-востоке Украины. При этом и рядовые бойцы, и офицеры подразделений "ДНР" и "ЛНР" неоднократно говорили о том, что помощь со стороны России, в частности поставки военной техники, оружия и появление в зоне боестолкновений кадровых российских военных, играли решающую роль в успехах армий самопровозглашенных республик.

Если генерал Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" являются одним и тем же человеком, то Объединенная следственная группа сможет сделать еще один шаг в расследовании всей картины происходившего в Донбассе в июле 2014 года. Суд над четыремя подозреваемыми по делу МН17 должен возобновиться в Нидерландах в июне 2020 года. При этом следствие по делу о крушении МН17 продолжается.


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