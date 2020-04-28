Вспышка коронавируса произошла в деревне Куль под Столбцами 28.04.2020, 14:58

Столбцовский психоневрологический дом-интернат в деревне Куль

Новым очагом инфекции стал местный дом-интернат.

Читатели телеграм-канала «Баста» из деревни Куль Столбцовского района пишут о том, что местном психоневрологическом доме-интернате десятки пациентов заражены коронавирусом.

«Столбцовский психоневрологический дом-интернат в деревне Куль в психоневрологический диспансер. Там по словам местных жителей, десятки больных с коронавирусом, которыми занимаются всего две медсестры. Всего в доме-интернате – около 400 человек», - говорится в сообщении.

На звонки по телефону, указанному на сайте учреждения, журналистам никто не ответил.

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