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Ученые рассказали, как домашняя обстановка влияет на детей

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  • 28.04.2020, 15:16
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Ученые рассказали, как домашняя обстановка влияет на детей

Среда, в которой воспитывается ребенок, влияет на его эмоциональное здоровье во взрослом возрасте.

Новое исследование, опубликованное командой ученых из Швеции и США в издании American Journal of Psychiatry, показало, что среда, в которой воспитывался ребенок, оказывает существенное влияние на риск развития тяжелой депрессии в более позднем возрасте, пишет Naked Sciencе.

Авторы проанализировали данные о здоровье тех, кто имел хотя бы одного биологического родителя с депрессией. В исследовании рассматривались пары полнородных (имеющих обоих общих родителей) и неполнородных (имеющих одного общего родителя) братьев и сестер, которые воспитывались либо их биологическими родителями, либо в тщательно проверенных приемных семьях.

Как оказалось, у тех, кто рос в приемных семьях, риск впоследствии самим заболеть депрессией был ниже, чем у тех, кто воспитывался родными родителями, переживавшими в это время депрессию. При этом в сравнении с контрольной группой люди, чьи родители болели серьезными депрессивными расстройствами, в целом демонстрировали большую подверженность депрессии.

Исследователи использовали данные шведской национальной выборки. Они выделили 666 пар полнородных и 2596 пар неполнородных братьев и сестер с высоким риском депрессии. В каждой из пар один ребенок воспитывался дома, а один был усыновлен. Высокий риск для людей определялся как наличие хотя бы одного биологического родителя с глубокой депрессией. В Швеции усыновители тщательно проверяются и проходят строгий процесс отбора, чтобы обеспечить их способность «обеспечивать поддержку и в целом благоприятные условия усыновленному ребенку».

В группе полнородных братьев и сестер риск развития тяжелой депрессии среди усыновленных братьев и сестер был на 23% ниже, чем у братьев и сестер, воспитанных дома их родной семьей. В группе неполнородных братьев и сестер риск депрессии был на 19% ниже для усыновленных. Как для полнородных, так и для неполнородных братьев и сестер защитный эффект усыновления исчезал, если у кого-то из приемных родителей или их родных детей, живущих вместе с усыновленными, случалась тяжелая депрессия.

Авторы исследования приходят к выводу, что их результаты «еще более подчеркивают доказательства того, что высококачественные условия, в которых растут [дети], могут значительно снизить частоту развития тяжелой депрессии у лиц с высоким уровнем семейного риска». Ученые также отмечают, что «поддержка усилий по улучшению условий воспитания в семьях высокого риска является подходом к первичной профилактике тяжелой депрессии».

Стоит отметить, что на вопрос о том, способствует ли риску депрессии природа или воспитание, ответ может отличаться в зависимости от того, какой тип депрессивного расстройства мы подразумеваем. Безусловно, оба фактора вносят свой вклад, и речь может идти о различных пропорциях его в разных случаях.

Данные продолжают постоянно пополняться благодаря тому, что та область продолжает активно изучаться. Тем не менее в рамках вышеуказанного исследования результаты демонстрируют важность внимания и поддержки в отношении эмоционально неблагополучных семей: это может помочь сохранить здоровье растущих в них детей.


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