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В Польше коронавирусом заразилось более 12 тысяч человек

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  • 28.04.2020, 15:23
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В Польше коронавирусом заразилось более 12 тысяч человек
Фото: PAP

Количество летальных исходов - 570.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 187 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране. По последним данным ведомства, от COVID-19 скончались 8 очередных больных. Они были пациентами больниц в Стараховице, Познани, Гданьске, Рацибоже и Ланцюте, сообщает «Польское Радио».

Общая численность зараженных коронавирусом в Польше составляет 12089 человек. Количество летальных исходов - 570. 2655 человек считаются выздоровевшими (данные обновляются).


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